Fatih Terim'den farklı kadro! İşte Kayserispor - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri...

BERKAN, CICALDAU VE HALİL DERVİŞOĞLU YOK

Fotomaç'ın haberine göre; Son üç haftada kazanabileceği 9 puanın sadece 2'sini alabilen Galatasaray'da teknik heyet ve futbolcular eleştiri oklarının hedefinde yer aldı. Bu nedenle sarı-kırmızılılar Kayseri maçına büyük önem verirken teknik direktör Fatih Terim bugün takımda önemli değişikler yapacak. Tecrübeli hoca, takıma katıldıktan sonra tüm maçlarda görev yapan Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau ve Halil Dervişoğlu'nu maç kadrosuna almadı. Bu oyuncuların yerine Aytaç Kara, Feghouli ve Mostafa Mohamed'in görev yapması bekleniyor. Ayrıca formsuz Taylan da kulübeye çekilecek Aytaç forma şansı bulacak.