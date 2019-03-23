Milli takım Arnavutluk karşısında kazandı ama en çok onu üzdü

A Milli Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası H grubu ilk maçında deplasmanda Arnavutluk ile karşı karşıya geldi. Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle rakibini 2-0 mağlup eden ay-yıldızlılar, harika bir başlangıç yapmış oldu. Ancak maçta oyun ve skordan çok Arnavutluk Devlet Televizyonu spikeri olduğu öğrenilen kişi, tüm dikkatlerini üzerine topladı.