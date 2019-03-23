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Milli takım Arnavutluk karşısında kazandı ama en çok onu üzdü

A Milli Futbol Takımımız EURO 2020 H Grubu ilk maçında Arnavutluk'un konuğuydu. Milli Takım Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'nun attığı gollerle deplasman 2-0'lık net bir skorla dönmesini bildi. Ancak Arnavutluk-Türkiye maçından çok maçın spikeri Vilma Masha konuşuldu.

23.03.2019 18:24 - Son Güncelleme: 23.03.2019 18:45
Milli takım Arnavutluk karşısında kazandı ama en çok onu üzdü

A Milli Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası H grubu ilk maçında deplasmanda Arnavutluk ile karşı karşıya geldi. Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle rakibini 2-0 mağlup eden ay-yıldızlılar, harika bir başlangıç yapmış oldu. Ancak maçta oyun ve skordan çok Arnavutluk Devlet Televizyonu spikeri olduğu öğrenilen kişi, tüm dikkatlerini üzerine topladı.

Milli takım Arnavutluk karşısında kazandı ama en çok onu üzdü

EN ÇOK O ÜZÜLDÜ

Özellikle ikinci yarıda iyi bir performans gösteren millilerimiz, tüm Arnavut taraftarları olduğu gibi saha kenarında bulunan güzel spikeri de üzdü.

Milli takım Arnavutluk karşısında kazandı ama en çok onu üzdü

TEŞEKKÜR ETTİ

Karşılaşma öncesi paylaşımlarıyla Arnavut takipçilerini maça davet eden Vilma Masha isimli spikerin SuperSport adlı kanalda çalıştığı öğrenildi.

Milli takım Arnavutluk karşısında kazandı ama en çok onu üzdü

90 dakikanın ardından suratı asılan Masha, kendisine ilgi gösterenlere İnstagram hesabından teşekkür etti.

Milli takım Arnavutluk karşısında kazandı ama en çok onu üzdü

Vilma Masha sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

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