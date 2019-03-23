Milli takım Arnavutluk karşısında kazandı ama en çok onu üzdü
A Milli Futbol Takımımız EURO 2020 H Grubu ilk maçında Arnavutluk'un konuğuydu. Milli Takım Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'nun attığı gollerle deplasman 2-0'lık net bir skorla dönmesini bildi. Ancak Arnavutluk-Türkiye maçından çok maçın spikeri Vilma Masha konuşuldu.
23.03.2019 18:24
- Son Güncelleme: 23.03.2019 18:45
A Milli Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası H grubu ilk maçında deplasmanda Arnavutluk ile karşı karşıya geldi. Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle rakibini 2-0 mağlup eden ay-yıldızlılar, harika bir başlangıç yapmış oldu. Ancak maçta oyun ve skordan çok Arnavutluk Devlet Televizyonu spikeri olduğu öğrenilen kişi, tüm dikkatlerini üzerine topladı.
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