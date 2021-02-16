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Galatasaray maden buldu! 20 milyon euro...

Son dönemde genç ve Galatasaray'a para kazandırabilecek oyunculara yatırım yapan sarı-kırmızılı ekip adeta maden buldu. Fatih Terim'in transfer ettirdiği isimler "İşte Galatasaray'ın geleceği" dedirtti. Futbolcuların başarılı performansıyla piyasa değerleri yükselirken, sarı-kırmızılı ekibin oyuncu satışından büyük bir gelir beklediği öğrenildi.

16.02.2021 10:42 - Son Güncelleme: 16.02.2021 10:42
Galatasaray maden buldu! 20 milyon euro...

Galatasaray'da proje ve yatırım olarak düşünülen isimler birer birer parlarken, Kasımpaşa maçının yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun performansı da bunlara eklendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray maden buldu! 20 milyon euro...

Sezon başında ortaya çıkan Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayan'ın ardından, teknik direktör Fatih Terim'in son projesi olarak sunulan Kerem'in de iyi iş yapması, tecrübeli teknik adama, "İşte Galatasaray'ın geleceği" dedirtti. Milliyet'in haberine göre Türk futbolcular dışında, gelir gelmez, "Ben çok iyi futbolcuyum" dercesine topa giren Henry Onyekuru, yine takıma katılır katılmaz, "İyi ki transfer etmişiz" dedirtirken, Mustafa Muhammed ile ekipte yer alan Marcao, Luyindama gibi isimler de, "Florya madeni"nden nadide parçalar çıkacağını ve bunların büyük paralar kazandıracağını gösterdi. İşte bu madenin cevherleri:

Galatasaray maden buldu! 20 milyon euro...

MUSTAFA MUHAMMED (23)
Mısırlı forvet, 4. maçında 4 gol atarken, her maç ayrı ayrı yeteneklerini gösteriyor. 23 yaşındaki oyuncunun bu şekilde devam etmesi durumunda astronomik rakamlara satılması sürpriz olmayacak.

Galatasaray maden buldu! 20 milyon euro...

KEREM AKTÜRKOĞLU (22)
Fatih Terim'in yeni gözbebeği... Taraftarın "Ribery" lakabını taktığı genç futbolcu, 3. Lig'den gelmesine rağmen büyük takımda oynama kabiliyetine sahip... 1-2 yıl içinde büyük rakamlara Avrupa'ya transfer olacağı tahmin ediliyor.

Galatasaray maden buldu! 20 milyon euro...

MARCAO (24)
Brezilyalı stoperin son dönemde inişli çıkışlı performansı olsa da potansiyeli herkesi umutlandırıyor. Yine bir scout transferi olan Brezilyalı stoperden Galatasaray, 15-20 milyon euro bandında bir gelir bekliyor.