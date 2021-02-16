Galatasaray maden buldu! 20 milyon euro...

Sezon başında ortaya çıkan Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayan'ın ardından, teknik direktör Fatih Terim'in son projesi olarak sunulan Kerem'in de iyi iş yapması, tecrübeli teknik adama, "İşte Galatasaray'ın geleceği" dedirtti. Milliyet'in haberine göre Türk futbolcular dışında, gelir gelmez, "Ben çok iyi futbolcuyum" dercesine topa giren Henry Onyekuru, yine takıma katılır katılmaz, "İyi ki transfer etmişiz" dedirtirken, Mustafa Muhammed ile ekipte yer alan Marcao, Luyindama gibi isimler de, "Florya madeni"nden nadide parçalar çıkacağını ve bunların büyük paralar kazandıracağını gösterdi. İşte bu madenin cevherleri: