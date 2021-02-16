Fenerbahçe'de seferberlik! Gustavo Trabzonspor maçında oynayabilecek mi?
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'nin Hatayspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Luiz Gustavo'nun tedavisi sürüyor. Yaklaşık 2 haftadır takımından uzak kalan Brezilyalı orta sahanın 28 Şubat'ta oynanacak Trabzonspor maçında forma giyip, giymeyeceği belirsizliğini korurken; sarı-lacivertli ekibin sağlık kurulu oyuncuyu yetiştirmek için seferber oldu.
16.02.2021 10:23
- Son Güncelleme: 16.02.2021 10:53
Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'a karşı aldığı mağlubiyeti Karagümrük'ü yenerek telafi eden Fenerbahçe'de gözler Göztepe ile oynanacak maça çevrildi.
Nefes kesen şampiyonluk yarışında 51 puan ve averajla 3. sırada yer alan sarı-lacivertliler, Göztepe'yi devirip ardından oynayacağı kritik Trabzonspor maçına moralli çıkmak istiyor.
Zorlu derbiden zaferle ayrılmak isteyen sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren İrfan Can Kahveci, Luiz Gustavo ve Pelkas'ın, Trabzon maçına yetiştirilmesi için adeta seferberlik ilan edildi.
İrfan Can ve Pelkas'ın tedavisinde son aşamaya gelinirken, 2 Şubat'ta oynanan Hatayspor maçında sakatlanan Luiz Gustavo'nun tedavisi ise sürüyor.
Teknik heyetin durumunu yakından takip ettiği Brezilyalı orta saha, sağlık heyetinin verdiği programı harfiyen uyguluyor.
Yaklaşık 2 haftadır takımdan uzak kalan ve Göztepe karşısında da forma giymesi beklenmeyen Sambacı'nın yerine yine Jose Sosa görev yapacak.
Gustavo'nun, 28 Şubat'taki Trabzonspor maçında ise sahalara döneceği öğrenildi. Teknik direktör Erol Bulut'un, kritik maçta orta sahada Gustavo'ya görev vermek istediği ve sağlık heyetine yıldız ismin Trabzon'a hazır olması talimatını verdiği bildirildi.