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Fenerbahçe'de seferberlik! Gustavo Trabzonspor maçında oynayabilecek mi?

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'nin Hatayspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Luiz Gustavo'nun tedavisi sürüyor. Yaklaşık 2 haftadır takımından uzak kalan Brezilyalı orta sahanın 28 Şubat'ta oynanacak Trabzonspor maçında forma giyip, giymeyeceği belirsizliğini korurken; sarı-lacivertli ekibin sağlık kurulu oyuncuyu yetiştirmek için seferber oldu.

16.02.2021 10:23 - Son Güncelleme: 16.02.2021 10:53
Fenerbahçe'de seferberlik! Gustavo Trabzonspor maçında oynayabilecek mi?

Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'a karşı aldığı mağlubiyeti Karagümrük'ü yenerek telafi eden Fenerbahçe'de gözler Göztepe ile oynanacak maça çevrildi.

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Fenerbahçe'de seferberlik! Gustavo Trabzonspor maçında oynayabilecek mi?

Nefes kesen şampiyonluk yarışında 51 puan ve averajla 3. sırada yer alan sarı-lacivertliler, Göztepe'yi devirip ardından oynayacağı kritik Trabzonspor maçına moralli çıkmak istiyor.

Fenerbahçe'de seferberlik! Gustavo Trabzonspor maçında oynayabilecek mi?

Zorlu derbiden zaferle ayrılmak isteyen sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren İrfan Can Kahveci, Luiz Gustavo ve Pelkas'ın, Trabzon maçına yetiştirilmesi için adeta seferberlik ilan edildi.

Fenerbahçe'de seferberlik! Gustavo Trabzonspor maçında oynayabilecek mi?

İrfan Can ve Pelkas'ın tedavisinde son aşamaya gelinirken, 2 Şubat'ta oynanan Hatayspor maçında sakatlanan Luiz Gustavo'nun tedavisi ise sürüyor.

Fenerbahçe'de seferberlik! Gustavo Trabzonspor maçında oynayabilecek mi?

Teknik heyetin durumunu yakından takip ettiği Brezilyalı orta saha, sağlık heyetinin verdiği programı harfiyen uyguluyor.

Fenerbahçe'de seferberlik! Gustavo Trabzonspor maçında oynayabilecek mi?

Yaklaşık 2 haftadır takımdan uzak kalan ve Göztepe karşısında da forma giymesi beklenmeyen Sambacı'nın yerine yine Jose Sosa görev yapacak.

Fenerbahçe'de seferberlik! Gustavo Trabzonspor maçında oynayabilecek mi?

Gustavo'nun, 28 Şubat'taki Trabzonspor maçında ise sahalara döneceği öğrenildi. Teknik direktör Erol Bulut'un, kritik maçta orta sahada Gustavo'ya görev vermek istediği ve sağlık heyetine yıldız ismin Trabzon'a hazır olması talimatını verdiği bildirildi.