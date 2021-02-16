Son dakika Galatarasaray haberleri... İşte Fenerbahçe derbisinin ardından lider olan Galatasaray'ın hedefi!
Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe derbisini kazanarak zirveye çıkan Galatasaray fikstür avantajını kullanmak istiyor. Galatasaray'da hedef, önündeki 6 maçtan 18 puan almak ve seriyi 12 haftaya çıkarmak. Sarı-Kırmızılılar bu süreçte rakiplerinin oynayacağı zorlu maçları da hesaba katarak zirveye puan farkını açmanın planlıyor.
16.02.2021 11:15
- Son Güncelleme: 16.02.2021 11:15
Ligde müthiş bir çıkış yakalayarak son 6 maçını kazanan ve zirveye çıkan Galatasaray hedefi büyüttü… Sarı-Kırmızılılar fikstür avantajını da iyi kullanarak galibiyet serisini 12'ye çıkarmanın planlarını yapıyor.
Cimbom 19. haftada Beşiktaş'a 2-0 yenilerek hem Siyah-Beyazlılar'ın hem de Fenerbahçe'nin 5 puan gerisine düşmüştü.
Ardından sahasında aldığı 6-1'lik Denizlispor galibiyetiyle kendine gelen Galatasaray sırasıyla Yeni Malatya, Gaziantep, Başakşehir, Fenerbahçe ve son olarak da Kasımpaşa'yı devirmeyi başardı.
Teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılarıyla beraber takımın son durumu ve maç programını masaya yatırdığı belirlendi. Tecrübeli hoca, bu hafta deplasmanda zorlu Alanyaspor engelini de kayıpsız geçmeleri halinde önlerinin çok açık olacağını düşünüyor.
Alanyaspor deplasmanının ardından sahasında Erzurumspor'u konuk edecek olan Galatasaray, 28. haftada ise Ankaragücü'ne konuk olacak. Cimbom ardından sırasıyla Sivasspor, Kayserispor (D) ve Rizespor ile karşılaşacak.
Galatasaray'da hedef, önündeki 6 maçtan 18 puan almak ve seriyi 12 haftaya çıkarmak. Sarı-Kırmızılılar bu süreçte rakiplerinin oynayacağı zorlu maçları da hesaba katarak zirveye puan farkını açmanın planlıyor.