Galatasaray maçı öncesi Lazio'dan flaş Vedat Muriç kararı
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Galatasaray ile yarın Avrupa Ligi'nde oynayacakları maçta Immobile'yi dinlendirecek ve forvette yerine Sarı-Kırmızılı ekibi yakından tanıyan Vedat Muriç'e ilk 11'de şans verecek.
UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında yarın saat 19.45'te Galatasaray'a konuk olacak olan Lazio'da teknik direktör Sarri, İstanbul'da sahaya süreceği ilk 11'i netleştirmeye çalışıyor.
Yoğun maç programı sebebiyle bazı oyuncularını dinlendirmek isteyen Sarri'nin Galatasaray'a karşı Türkiye'yi ve Sarı-Kırmızılı takımı yakından tanıyan Vedat Muriç'i ilk 11'de oynatmayı düşündüğü belirtiliyor.
İtalyan basını kaynaklı haberlerde Sarri'nin forvette Immobile'yi dinlendirmek istediği ve Kosova Milli Takımı'ndan formda dönen Muriç'e Galatasaray karşısında fırsat vereceği yazıldı.
Ayrıca Lazio'da henüz beklenen patlamayı yapamayan Muriç için Galatasaray'a karşı bulacağı şansın kendisini ispat etmek için önemli bir fırsat olduğu vurgulandı.
Lazio formasıyla Avrupa Ligi'nde Galatasaray'a rakip olacak olan Vedat Muriç, Sarı-Kırmızılılar'a Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor formasıyla formasıyla birer gol atmıştı.