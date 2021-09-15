Galatasaray’da yeni transferlerin bonservis bedeli ve maaşları açıklandı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Eylül ayı Olağan Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Sezon başında kadroya katılan futbolcuların bonservis bedeli ve maaşları da açıklayan Elmas, ocak ayında da transfer yapılacağının müjdesini verdi.

İşte Elmas'ın açıklamalarından öne çıkanlar

"Önemli bir transfer sezonunu geride bıraktık. Galatasaray'ın 1 senelik yönetim takdiri için, 1 sene herkesi mutlu etmek için yapacak transferlere lüksü yok. Cesaret gösterek, ince eleyip sık dokuyarak, 1 dönemlik değil 4-5 sene düşünerek yaptık. Biz ve bu işin başında yer alacak teknik direktörümüz, birbirimizi anlayarak büyük bir cesaret gösterdik ve Galatasaray'da belki de ilk kez böyle bir transfer dönemi geçirdik.