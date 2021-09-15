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Galatasaray'da yeni transferlerin bonservis bedeli ve maaşları açıklandı

Son dakika Galatasaray haberleri | Transfer sezonunda birçok isimle sözleşme imzalayan Galatasaray, gelecek vadeden isimleri kadrosuna kattı. Cicaldau, Morutan, Nelsson gibi yabancı yıldızların yanı sıra Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz gibi genç Türk futbolcuları da transfer eden sarı-kırmızılı ekip tüm futbolcuların bonservis bedeli ve maaşlarını açıkladı. İşte o liste...

15.09.2021 16:02 - Son Güncelleme: 15.09.2021 16:30
Galatasaray’da yeni transferlerin bonservis bedeli ve maaşları açıklandı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Eylül ayı Olağan Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Sezon başında kadroya katılan futbolcuların bonservis bedeli ve maaşları da açıklayan Elmas, ocak ayında da transfer yapılacağının müjdesini verdi.

İşte Elmas'ın açıklamalarından öne çıkanlar
"Önemli bir transfer sezonunu geride bıraktık. Galatasaray'ın 1 senelik yönetim takdiri için, 1 sene herkesi mutlu etmek için yapacak transferlere lüksü yok. Cesaret gösterek, ince eleyip sık dokuyarak, 1 dönemlik değil 4-5 sene düşünerek yaptık. Biz ve bu işin başında yer alacak teknik direktörümüz, birbirimizi anlayarak büyük bir cesaret gösterdik ve Galatasaray'da belki de ilk kez böyle bir transfer dönemi geçirdik.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray’da yeni transferlerin bonservis bedeli ve maaşları açıklandı

Galatasaray transfer döneminde eleştirildi, rakiplerimiz bizden çok daha fazla ve hesapsız transferler yapıyorlar, bunun nasıl olduğunun takdirini sizlere bırakıyorum. Bu sene bütçemiz 48.2M€'ya indi, geçen sene 61.5'tu. Önümüzdeki sene kadromuzda kiralık olmadığı için ve uzun vadeli kontratlar imzaladığımız için bu kadroyla 30 milyona inecek, Önümüzdeki sene baştan beri hedefimiz olan 35 milyon bütçeye düşmeyi düşünüyoruz.

Galatasaray’da yeni transferlerin bonservis bedeli ve maaşları açıklandı

Tüm teknik direktörlerimiz son derece cuzi sözleşmelere imza attılar. Önümüzdeki sene için de hocamızla çalışıyoruz, Florya'da yapısından, organizasyon şemasına, görev tanımına kadar ciddi bir çalışma var.

Galatasaray’da yeni transferlerin bonservis bedeli ve maaşları açıklandı

Bundan sonra 1 sene değil, 5 sene devam edecek kontrol mekanizmaları kurulmuş bir sistemi uygulayacağız Galatasaray'da. Ocak ayında transfer için yine bir takım hamleler yapacağız. 7-8 oyuncu değil ama ilk 11'e girebilecek hazır isimler olacak."

Galatasaray’da yeni transferlerin bonservis bedeli ve maaşları açıklandı

İŞTE GALATASARAY'A YENİ KATILAN İSİMLERİN BONSERVİS BEDELİ VE MAAŞLARI

Aytaç Kara
Bonservis: Yok
Maaş: 6 milyon TL

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