Galatasaray'da yeni transferlerin bonservis bedeli ve maaşları açıklandı
Son dakika Galatasaray haberleri | Transfer sezonunda birçok isimle sözleşme imzalayan Galatasaray, gelecek vadeden isimleri kadrosuna kattı. Cicaldau, Morutan, Nelsson gibi yabancı yıldızların yanı sıra Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz gibi genç Türk futbolcuları da transfer eden sarı-kırmızılı ekip tüm futbolcuların bonservis bedeli ve maaşlarını açıkladı. İşte o liste...
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Eylül ayı Olağan Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Sezon başında kadroya katılan futbolcuların bonservis bedeli ve maaşları da açıklayan Elmas, ocak ayında da transfer yapılacağının müjdesini verdi.
İşte Elmas'ın açıklamalarından öne çıkanlar
"Önemli bir transfer sezonunu geride bıraktık. Galatasaray'ın 1 senelik yönetim takdiri için, 1 sene herkesi mutlu etmek için yapacak transferlere lüksü yok. Cesaret gösterek, ince eleyip sık dokuyarak, 1 dönemlik değil 4-5 sene düşünerek yaptık. Biz ve bu işin başında yer alacak teknik direktörümüz, birbirimizi anlayarak büyük bir cesaret gösterdik ve Galatasaray'da belki de ilk kez böyle bir transfer dönemi geçirdik.
Galatasaray transfer döneminde eleştirildi, rakiplerimiz bizden çok daha fazla ve hesapsız transferler yapıyorlar, bunun nasıl olduğunun takdirini sizlere bırakıyorum. Bu sene bütçemiz 48.2M€'ya indi, geçen sene 61.5'tu. Önümüzdeki sene kadromuzda kiralık olmadığı için ve uzun vadeli kontratlar imzaladığımız için bu kadroyla 30 milyona inecek, Önümüzdeki sene baştan beri hedefimiz olan 35 milyon bütçeye düşmeyi düşünüyoruz.