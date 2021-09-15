Fatih Terim'den Galatasaray - Lazio maçı öncesi dikkat çeken Vedat Muriqi sözleri
Son dakika spor haberleri | Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio ile oynayacağı karşılaşma öncesi Fatih Terim İtalyan basınına önemli açıklamalarda bulundu. Terim; Galatasaray, Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova'dan oluşan grubun Şampiyonlar Ligi gruplarına eşdeğer olduğuna dikkat çekti. Lazio ve Vedat Muriqi ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan tecrübeli teknik adam, "İki iyi takım arasında bir maç olacak. Taraftarlar keyif alacaktır. Lazio, Serie A'yı kazanabilir ve bunun için mücadele edecek. Çok güçlü bir rakip. Biz gençlerden kurulu kendini uluslararası arenada göstermeye hazır bir takımız. Favori yok." dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden İtalyan takımı Lazio'nun çok güçlü bir rakip olduğunu ama yarınki maçta en güçlü yanlarından birinin taraftarları olacağını belirtti.
UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Lazio'yu konuk edecek Galatasaray'da teknik direktör Terim, İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden Corriere dello Sport'a bir röportaj verdi.
50 yıldan fazladır futbolun içinde olduğunu aktaran Terim, "Futboldan besleniyor, enerji buluyorum. İşimi halen ilk günkü konsantrasyonla ve aşkla yapıyorum. İyi bir miras bırakmam gerektiğini biliyorum. Bu yılların, yazılacak hikaye ve anlatılacak efsanelerin başlangıç noktası olmasını istiyorum. Geleceği ve potansiyeli olan genç bir takım oluşturduk. Büyük başarılar vadediyor. Onlar gelişirken elbette bazı aksaklıklar olacaktır ama hedeflerimiz onlarla büyüyecek." yorumunu yaptı.
"İKİ İYİ TAKIM ARASINDA MAÇ OLACAK"
Deneyimli teknik adam, bazı karşılaşmaları seyirci olarak izlenmesi gerektiğini ve bu maçın da öyle bir mücadele olduğuna işaret ederek, "İki iyi takım arasında bir maç olacak. Taraftarlar keyif alacaktır. Lazio, Serie A'yı kazanabilir ve bunun için mücadele edecek. Çok güçlü bir rakip. Biz gençlerden kurulu kendini uluslararası arenada göstermeye hazır bir takımız. Favori yok.