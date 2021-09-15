Vav TV İzle
Haberler Spor Fatih Terim'den Galatasaray - Lazio maçı öncesi dikkat çeken Vedat Muriqi sözleri

Fatih Terim'den Galatasaray - Lazio maçı öncesi dikkat çeken Vedat Muriqi sözleri

Son dakika spor haberleri | Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio ile oynayacağı karşılaşma öncesi Fatih Terim İtalyan basınına önemli açıklamalarda bulundu. Terim; Galatasaray, Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova'dan oluşan grubun Şampiyonlar Ligi gruplarına eşdeğer olduğuna dikkat çekti. Lazio ve Vedat Muriqi ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan tecrübeli teknik adam, "İki iyi takım arasında bir maç olacak. Taraftarlar keyif alacaktır. Lazio, Serie A'yı kazanabilir ve bunun için mücadele edecek. Çok güçlü bir rakip. Biz gençlerden kurulu kendini uluslararası arenada göstermeye hazır bir takımız. Favori yok." dedi.

15.09.2021 13:22 - Son Güncelleme: 15.09.2021 13:22
Fatih Terim’den Galatasaray - Lazio maçı öncesi dikkat çeken Vedat Muriqi sözleri

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden İtalyan takımı Lazio'nun çok güçlü bir rakip olduğunu ama yarınki maçta en güçlü yanlarından birinin taraftarları olacağını belirtti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fatih Terim’den Galatasaray - Lazio maçı öncesi dikkat çeken Vedat Muriqi sözleri

UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Lazio'yu konuk edecek Galatasaray'da teknik direktör Terim, İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden Corriere dello Sport'a bir röportaj verdi.

Fatih Terim’den Galatasaray - Lazio maçı öncesi dikkat çeken Vedat Muriqi sözleri

50 yıldan fazladır futbolun içinde olduğunu aktaran Terim, "Futboldan besleniyor, enerji buluyorum. İşimi halen ilk günkü konsantrasyonla ve aşkla yapıyorum. İyi bir miras bırakmam gerektiğini biliyorum. Bu yılların, yazılacak hikaye ve anlatılacak efsanelerin başlangıç noktası olmasını istiyorum. Geleceği ve potansiyeli olan genç bir takım oluşturduk. Büyük başarılar vadediyor. Onlar gelişirken elbette bazı aksaklıklar olacaktır ama hedeflerimiz onlarla büyüyecek." yorumunu yaptı.

Fatih Terim’den Galatasaray - Lazio maçı öncesi dikkat çeken Vedat Muriqi sözleri

"İKİ İYİ TAKIM ARASINDA MAÇ OLACAK"
Deneyimli teknik adam, bazı karşılaşmaları seyirci olarak izlenmesi gerektiğini ve bu maçın da öyle bir mücadele olduğuna işaret ederek, "İki iyi takım arasında bir maç olacak. Taraftarlar keyif alacaktır. Lazio, Serie A'yı kazanabilir ve bunun için mücadele edecek. Çok güçlü bir rakip. Biz gençlerden kurulu kendini uluslararası arenada göstermeye hazır bir takımız. Favori yok.

Fatih Terim’den Galatasaray - Lazio maçı öncesi dikkat çeken Vedat Muriqi sözleri

Bizim grubumuz Şampiyonlar Ligi seviyesinde. Lokomotiv Moskova, Rusya'da yıllarca şampiyonluklar kazandı ve hep Avrupa'daydı. Marsilya da çok güçlü. Bu gruptan bir ya da daha fazla takım, nisan ve mayıs ayında halen Avrupa'da mücadele ediyor olacak." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA