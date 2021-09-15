Fatih Terim’den Galatasaray - Lazio maçı öncesi dikkat çeken Vedat Muriqi sözleri

"İKİ İYİ TAKIM ARASINDA MAÇ OLACAK"

Deneyimli teknik adam, bazı karşılaşmaları seyirci olarak izlenmesi gerektiğini ve bu maçın da öyle bir mücadele olduğuna işaret ederek, "İki iyi takım arasında bir maç olacak. Taraftarlar keyif alacaktır. Lazio, Serie A'yı kazanabilir ve bunun için mücadele edecek. Çok güçlü bir rakip. Biz gençlerden kurulu kendini uluslararası arenada göstermeye hazır bir takımız. Favori yok.