Alanyaspor-Fenerbahçe maçı yeniden oynanacak mı? Fenerbahçe'den flaş hamle...
Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, Alanyaspor deplasmanından 3-1 mağlubiyetle ayrıldı. Ancak maç sonrası skordan çok maçtaki kural iddiası hatası gündeme bomba gibi düştü. Sarı-lacivertli ekip Alanyaspor'un attığı 2 golde kural hatası olduğunu öne sürdü. Bu iddia sonraı Fenerbahçe'den flaş hamle gelebilir. Peki Alanyaspor-Fenerbahçe maçı yeniden oynanacak mı? İşte detaylar.
GAZİANTEPSPOR - DENİZLİSPOR
1994-1995 sezonunun 2. haftasında, 21 Ağustos 1994 tarihinde Gaziantep Kamil Ocak Stadı'nda Gaziantepspor ile Denizlispor arasında yapılan ve 1-0 ev sahibi ekibin lehine sonuçlanan maçta, Gaziantepspor kazandığı bir ofsayt atışını rakip sahadan kullandı. Hakem Sebahattin Şahin atışın kullanıldığı yere dikkat etmeyince, oyun devam etti. Televizyonlarda kural ihlalinin gösterilmesinin ardından, yapılan başvuru sonucunda maç iptal edilerek, kural hatası nedeniyle yeniden oynandı. Gaziantepspor, tekrar maçını da 3-1 kazandı.