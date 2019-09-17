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Alanyaspor-Fenerbahçe maçı yeniden oynanacak mı? Fenerbahçe'den flaş hamle...

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, Alanyaspor deplasmanından 3-1 mağlubiyetle ayrıldı. Ancak maç sonrası skordan çok maçtaki kural iddiası hatası gündeme bomba gibi düştü. Sarı-lacivertli ekip Alanyaspor'un attığı 2 golde kural hatası olduğunu öne sürdü. Bu iddia sonraı Fenerbahçe'den flaş hamle gelebilir. Peki Alanyaspor-Fenerbahçe maçı yeniden oynanacak mı? İşte detaylar.

17.09.2019 16:03 - Son Güncelleme: 17.09.2019 16:08
Alanyaspor-Fenerbahçe maçı yeniden oynanacak mı? Fenerbahçe'den flaş hamle...

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor deplasmanından 3-1 mağlubiyetle dönerken, kural hatası tartışmaları maça damga vurdu. Çok tartışılan poziisyon sonrası Fenerbahçe'den flaş hamle yolda...

Alanyaspor-Fenerbahçe maçı yeniden oynanacak mı? Fenerbahçe'den flaş hamle...

Fenerbahçe, Alanyaspor maçında yenilen ilk goldeki taç pozisyonu için kural hatası başvurusu yapmaya hazırlanıyor. Yayıncı kuruluşun ekrana yansımayan görüntülerini toplayan Fenerbahçe, 48 saat içinde itiraz etme hakkını kullanmayı düşünüyor.

Alanyaspor-Fenerbahçe maçı yeniden oynanacak mı? Fenerbahçe'den flaş hamle...

Konu hakkında toplanan Fenerbahçe yönetimi, çok güçlü bir savunma hazırlamak için çaba gösteriyor. İtiraz başvurusu yapmaya çok sıcak bakan Fenerbahçe, yayıncı kuruluşun ekrana getirdiği pilot kameraları üzerinden bir savunma hazırlıyor.

Alanyaspor-Fenerbahçe maçı yeniden oynanacak mı? Fenerbahçe'den flaş hamle...

Fenerbahçe, savunmasına Avrupa liglerinden emsal görüntüleri de eklemeyi planlıyor.

DAHA ÖNCE MAÇ TEKRAR EDİLDİ Mİ?

Daha önce Süper Lig'de 4 maç çeşitli sebeplerden dolayı tekrar edilmişti.

Alanyaspor-Fenerbahçe maçı yeniden oynanacak mı? Fenerbahçe'den flaş hamle...

GAZİANTEPSPOR - DENİZLİSPOR
1994-1995 sezonunun 2. haftasında, 21 Ağustos 1994 tarihinde Gaziantep Kamil Ocak Stadı'nda Gaziantepspor ile Denizlispor arasında yapılan ve 1-0 ev sahibi ekibin lehine sonuçlanan maçta, Gaziantepspor kazandığı bir ofsayt atışını rakip sahadan kullandı. Hakem Sebahattin Şahin atışın kullanıldığı yere dikkat etmeyince, oyun devam etti. Televizyonlarda kural ihlalinin gösterilmesinin ardından, yapılan başvuru sonucunda maç iptal edilerek, kural hatası nedeniyle yeniden oynandı. Gaziantepspor, tekrar maçını da 3-1 kazandı.

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