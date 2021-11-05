Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçının ardından çarpıcı yorum: Başrol onun
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | UEFA Avrupa Ligi'nde namağlup olarak yoluna devam eden Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçında da unvanını korudu. Öne geçmesine rağmen maçın son anlarına doğru yediği gole engel olamayan sarı-kırmızılı ekip sahadan 1 puan ile ayrıldı. Spor yazarları karşılaşmanın ardından dikkat çeken yorumlarda bulundu. İşte o yazılar...
SERKAN KORKMAZ - RUS RULETİ
Ruslar (beklendiği gibi) sert oynamayı tercih etmişti. Galatasaray'ın rakibinin bu sertliğe aynı şekilde karşılık verebilmesi ve sahada ezilmemesi hayli önemliydi. Halil Dervişoğlu muhteşem bir futbolcu. Kusursuza yakın bir altyapı eğitimi aldığı "gün gibi" ortada. Dün akşamki enfes performansını Diagne ya da Mostafa Mohamed'in civarında sergilerse çok daha faydalı olacağı kanaatindeyim.
Diagne ya da Mohamed'in onbire girmesiyle kenara alınacak en son adamdır; Feghouli. İlk yarının sonunda, sağındaki takım arkadaşı bomboş iken "ben bunu atarım" diyen Cezayirli, unutulmaz güzellikte bir gole imza attı. Ligde Gaziantep maçının 46. dakikasında bir anda sahada beliren "Soso" sezon devam ederken yapılmış bir transfer gibi.
İlk onbirde çıkan Morutan da enerjik ve istekliydi ama genç Rumen'e dair "ideal on bir onun için erken" görüşüm henüz değişmedi. Lokomotiv karşısında aksayan isimlerdendi ve Terim onu gereğinden fazla oyunda tuttu kanaatindeyim. Rakipten baskı yese de net pozisyon vermeyen temsilcimizin yediği gol çok tuhaftı. Muslera'nın, burnunun dibinden, kaleye paralel giden o topun geçişine müsaade etmesine inanamıyorum.
Maçın son on dakikası birer puana razı olmayan iki takımın bir o kalede bir bu kalede gol aramasıyla adeta nefes kesti. İki takımın hocaları, tansiyonun zirve yaptığı son dakikalarda, oyuncu değişikleri ve taktikleri itibarıyla, içinde tek bir kurşun olan bir tabancayı sırayla şakaklarına dayayıp tetiğini çekiyor gibiydiler.