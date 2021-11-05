Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçının ardından çarpıcı yorum: Başrol onun

İlk onbirde çıkan Morutan da enerjik ve istekliydi ama genç Rumen'e dair "ideal on bir onun için erken" görüşüm henüz değişmedi. Lokomotiv karşısında aksayan isimlerdendi ve Terim onu gereğinden fazla oyunda tuttu kanaatindeyim. Rakipten baskı yese de net pozisyon vermeyen temsilcimizin yediği gol çok tuhaftı. Muslera'nın, burnunun dibinden, kaleye paralel giden o topun geçişine müsaade etmesine inanamıyorum.