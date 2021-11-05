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Fenerbahçe'nin farklı Antwerp galibiyeti Belçika basınında: Rezalet!

UEFA Avrupa Ligi'nde dördüncü hafta oynanan maçlarla sona erdi. Fenerbahçe, Royal Antwerp'i deplasmanda 3-0 mağlup ederek puanını 5'e çıkardı. Belçika basını 3-0'lık farklı mağlubiyet sonrası Royal Antwerp'i sert sözlerle eleştirdi.

05.11.2021 09:18 - Son Güncelleme: 05.11.2021 09:18
Fenerbahçe’nin farklı Antwerp galibiyeti Belçika basınında: Rezalet!

UEFA Avrupa Ligi gruplarında 4. hafta maçları oynandı. Organizasyondaki temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Royal Antwerp'i 3-0 yenerek puanını 5'e yükseltti. Belçika basını bu mücadeleyi manşetlerine taşırken Antwerp'e sert eleştiriler geldi. İşte o manşetlerden bazıları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe’nin farklı Antwerp galibiyeti Belçika basınında: Rezalet!

GVA

"Antwerp, Fenerbahçe'ye karşı yaşanan rezaletin ardından Avrupa'da elenmenin eşiğine geldi"

Fenerbahçe’nin farklı Antwerp galibiyeti Belçika basınında: Rezalet!

HLN

"Zayıf Antwerp, boş Bousil stadyumunda Fenerbahçe'ye karşı ses getiren bir şekilde kaybetti"

Fenerbahçe’nin farklı Antwerp galibiyeti Belçika basınında: Rezalet!

RTBF

"Fenerbahçe'nin üstünlük kurduğu Antwerp, Avrupa rüyasına neredeyse veda etti"

Fenerbahçe’nin farklı Antwerp galibiyeti Belçika basınında: Rezalet!

WALFOOT

"Antwerp, 30 dakikada battı"

Fenerbahçe’nin farklı Antwerp galibiyeti Belçika basınında: Rezalet!

7SUR7

"Antwerp için Avrupa rüyası Fenerbahçe'nin tokadıyla uçtu"

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