Fenerbahçe'nin farklı Antwerp galibiyeti Belçika basınında: Rezalet!
UEFA Avrupa Ligi'nde dördüncü hafta oynanan maçlarla sona erdi. Fenerbahçe, Royal Antwerp'i deplasmanda 3-0 mağlup ederek puanını 5'e çıkardı. Belçika basını 3-0'lık farklı mağlubiyet sonrası Royal Antwerp'i sert sözlerle eleştirdi.
05.11.2021 09:18
- Son Güncelleme: 05.11.2021 09:18
UEFA Avrupa Ligi gruplarında 4. hafta maçları oynandı. Organizasyondaki temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Royal Antwerp'i 3-0 yenerek puanını 5'e yükseltti. Belçika basını bu mücadeleyi manşetlerine taşırken Antwerp'e sert eleştiriler geldi. İşte o manşetlerden bazıları...