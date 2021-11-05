UEFA ülke puanları güncellendi! Avrupa maçları sonrası Yunanistan'ı solladık
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe, gruplardaki 4. maçlarına çıktı. Daha önce Lazio ve Lokomotiv'i mağlup eden Marsilya ile berabere kalan Cimbom, sahasında Lokomotiv ile berabere kalarak liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe ise gruptaki ilk 3 maçında Frankfurt ve Antwerp ile berabere kalmış Olympiakos'a kaybetmişti. Kanarya 4. maçında Antwerp'i Belçika'da 3-0 mağlup etti. Bu sonuçların ardından ülke puanımız yükselirken Yunanistan'ı da geride bıraktık.
05.11.2021 12:15
- Son Güncelleme: 05.11.2021 12:15
Türkiye'nin UEFA Ülkeler Sıralaması'nda umuda yolculuğu devam ediyor. Bu sezon alınacak puanlar 2023/24'te Şampiyonlar Ligi'ne iki takımla katılımımız açısından kritik önem taşıyor.
Bu sezonu ülke sıralamasında ilk 15'te bitiremezsek, 2023/24'te Şampiyonlar Ligi'ne 1 (play-off turu), UEFA Avrupa Ligi'ne 0 ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 3 takımla katılım sağlayacağız. İlk 15 içerisinde yer alırsak Şampiyonlar Ligi'nde 2, UEFA Avrupa Ligi'nde 1, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 2 takımla katılım sağlayacağız.