Fatih Terim'in istediği Dennis Man'la ilgili İtalyan gazeteciden Takvim.com.tr'ye flaş açıklamalar
Süper Lig'de ara transfer sezonu yaklaşırken, Galatasaray için flaş bir iddia ortaya atıldı. Rumen basını Fatih Terim'in Dennis Man transferini çok istediğini belirtti. Parma'da forma giyen Dennis Man ile ilgili takvim.com.tr'den Okan Beltek'e açıklamalarda bulunan İtalyan gazeteci Nima Tavallaey Roodsari ise transferin zor olduğunu belirtti. İşte Dennis Man - Galatasaray flörtüyle ilgili gelişmeler...
Burak Elmas'ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından transfer planını tamamen değiştiren ve gençlere yönelen Galatasaray, sezon başında Cicaldau, Morutan, Nelsson ve Boey gibi geleceği parlak isimleri transfer etti. Bu isimlerden alınan katkıdan memnun olan teknik direktör Fatih Terim'in yeni transfer hedefi netleşti.
Rumen menajer Ion Becali, Terim'in Parma'da forma giyen Dennis Man'ı transfer etmek istediğini duyurdu. Becali açıklamasında, "Dennis Man'i Galatasaray'a getirmek için elimden ne gerekiyorsa yapmamı söyledi." ifadelerini kullandı.
SEZON BAŞINDA DA LİSTEDEYDİ
Sezon başında kanat Feghouli ve Babel yerine kanat forvet isteyen Fatih Terim, yönetime Dennis Man'in adını vermiş ancak Feghouli ve Babel'in takımda kalmaları nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.
İTALYAN GAZETECİ DENNIS MAN'İ TAKVİM.COM.TR'YE DEĞERLENDİRDİ
İtalyan spor gazetecisi Nima Tavallaey Roodsari, iddialarla ilgili takvim.com.tr'den Okan Beltek'e değerlendirmelerde bulundu. Roodsari, Dennis Man transferinin Galatasaray için zor olduğunu belirtti. İşte İtalyan gazetecinin açıklamalarından öne çıkanlar: