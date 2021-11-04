Fatih Terim’in istediği Dennis Man’la ilgili İtalyan gazeteciden Takvim.com.tr’ye flaş açıklamalar

"ÇOK YETENEKLİ BİR OYUNCU"

"Dennis geçen sezon çok zorlandı ama bu yıl iyi bir başlangıç yaptı. O çok yetenekli bir oyuncu. Onun transfer olması için doğru zaman olmadığını düşünüyorum. Olgunlaşması için bu sezon da Parma'da kalmaya ihtiyacı var."