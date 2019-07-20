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Galatasaray Leipzig maçını kaybetti ama onu kazandı! Erencan Yardımcı kimdir, kaç yaşında?

Galatasaray, ilk ciddi sınavından RB Leipzig ile karşı karşıya geldi. Sahadan 3-2'lik yenilgi ile ayrılan Galatasaray'da en çok konuşulan isim Ryan Babel'e asist yapan 17'lik Erencan Yardımcı oldu. Günün kahramanı olan Erencan Yardımcı hakkında yaşından, boyuna, kariyerine kadar her detay en ince ayrıntısına kadar araştırılıyor. Peki Galatasaray'a gelecek vaad eden 17 yaşındaki Erencan Yardımcı kimdir?

20.07.2019 11:19 - Son Güncelleme: 20.07.2019 11:28
Galatasaray Leipzig maçını kaybetti ama onu kazandı! Erencan Yardımcı kimdir, kaç yaşında?

Son şampiyon Galatasaray RB Leipzig ile oynadığı hazırlık maçından 3-2'lik skorla mağlup ayrıldı. Sarı-kırmızılıların mağlup ayrıldığı maçta, taraftarı heyecanlandıran biri vardı.

Galatasaray Leipzig maçını kaybetti ama onu kazandı! Erencan Yardımcı kimdir, kaç yaşında?

Fatih Terim tarafından Galatasaray'ın Avusturya kampına dahil edilen ErencanYardımcı, Leipzig ile oynanan hazırlık maçında göz doldurdu.

Galatasaray Leipzig maçını kaybetti ama onu kazandı! Erencan Yardımcı kimdir, kaç yaşında?

Ryan Babel'e yaptığı asistle alkış toplayan genç yıldız, Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı. Deneyimli teknik adam Fatih Terim'in perşembe günkü antrenman sonrası Erencan ile yaptığı konuşma dikkat çekmişti.

Galatasaray Leipzig maçını kaybetti ama onu kazandı! Erencan Yardımcı kimdir, kaç yaşında?

Sarı-kırmızılı kulübün altyapısından yetişen 17 yaşındaki hücum oyuncusu Erencan Yardımcı ilk kez A takım formasını giydi. Sağ ayaklı olan genç forvet, yeni sezonda A Takım'da yer almak için büyük çaba sarf ediyor..

Galatasaray Leipzig maçını kaybetti ama onu kazandı! Erencan Yardımcı kimdir, kaç yaşında?

ERENCAN YARDIMCI KİMDİR?

2002 yılında İzmit'te doğan Erencan, futbola 2013 yılında Kocaelispor'da başladı. 1 sezon aranın ardından 41 Futbol Kulübü'ne geçen forvet oyuncusu, 2017 yılında Galatasaray'ın altyapı hocalarının dikkatini çekmeyi başardı ve Sarı Kırmızılı kulübe dahil oldu.

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