Galatasaray Leipzig maçını kaybetti ama onu kazandı! Erencan Yardımcı kimdir, kaç yaşında?

Sarı-kırmızılı kulübün altyapısından yetişen 17 yaşındaki hücum oyuncusu Erencan Yardımcı ilk kez A takım formasını giydi. Sağ ayaklı olan genç forvet, yeni sezonda A Takım'da yer almak için büyük çaba sarf ediyor..