Galatasaray Leipzig maçını kaybetti ama onu kazandı! Erencan Yardımcı kimdir, kaç yaşında?
Galatasaray, ilk ciddi sınavından RB Leipzig ile karşı karşıya geldi. Sahadan 3-2'lik yenilgi ile ayrılan Galatasaray'da en çok konuşulan isim Ryan Babel'e asist yapan 17'lik Erencan Yardımcı oldu. Günün kahramanı olan Erencan Yardımcı hakkında yaşından, boyuna, kariyerine kadar her detay en ince ayrıntısına kadar araştırılıyor. Peki Galatasaray'a gelecek vaad eden 17 yaşındaki Erencan Yardımcı kimdir?
20.07.2019 11:19
- Son Güncelleme: 20.07.2019 11:28
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