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Maç sonucu: RB Leipzig 3-2 Galatasaray

Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında Alman ekibi RB Leipzig ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar hazırlık maçında rakibine 3-2 mağlup oldu. Maça damga vuran Ryan Babel'in golüyle 1-0 öne geçen Galatasaray 57 ve 59. dakikalar arasında yediği 3 golle sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. İşte maçtan kareler...

19.07.2019 22:42 - Son Güncelleme: 19.07.2019 22:43
Maç sonucu: RB Leipzig 3-2 Galatasaray

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, ilk hazırlık maçında Bundesliga ekibi Red Bull Leipzig ile karşılaştı. Avusturya'da oynanan maçı Leipzig 3-2 kazandı.

Maç sonucu: RB Leipzig 3-2 Galatasaray

Galatasaray'ın gollerini 28 ve 89. dakikalarda Ryan Babel atarken Leipzig'ın golleri 56'da Halstenberg, 58'de Poulsen ve 59'da Augustin'den geldi.

Maç sonucu: RB Leipzig 3-2 Galatasaray

Galatasaray, 4 dakika içinde kalesinde 3 gol görürken yeni transferler ilk kez forma giydi.

Maç sonucu: RB Leipzig 3-2 Galatasaray

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Ryan Babel, Jimmy Durmaz ve Adem Büyük karşılaşmaya ilk 11'de başlarken Şener Özbayraklı ve Ozornwafor, ikinci yarıda forma şansı buldu.

Maç sonucu: RB Leipzig 3-2 Galatasaray

Galatasaray, bir sonraki hazırlık maçını 25 Temmuz'da yine Almanya'da Augsburg ile oynayacak.

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