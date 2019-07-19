Maç sonucu: RB Leipzig 3-2 Galatasaray

Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında Alman ekibi RB Leipzig ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar hazırlık maçında rakibine 3-2 mağlup oldu. Maça damga vuran Ryan Babel'in golüyle 1-0 öne geçen Galatasaray 57 ve 59. dakikalar arasında yediği 3 golle sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. İşte maçtan kareler...

19.07.2019 22:42 - Son Güncelleme: 19.07.2019 22:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





