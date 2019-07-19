Maç sonucu: RB Leipzig 3-2 Galatasaray
Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında Alman ekibi RB Leipzig ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar hazırlık maçında rakibine 3-2 mağlup oldu. Maça damga vuran Ryan Babel'in golüyle 1-0 öne geçen Galatasaray 57 ve 59. dakikalar arasında yediği 3 golle sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. İşte maçtan kareler...
19.07.2019 22:42
- Son Güncelleme: 19.07.2019 22:43
Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, ilk hazırlık maçında Bundesliga ekibi Red Bull Leipzig ile karşılaştı. Avusturya'da oynanan maçı Leipzig 3-2 kazandı.
Galatasaray'ın gollerini 28 ve 89. dakikalarda Ryan Babel atarken Leipzig'ın golleri 56'da Halstenberg, 58'de Poulsen ve 59'da Augustin'den geldi.
Galatasaray, 4 dakika içinde kalesinde 3 gol görürken yeni transferler ilk kez forma giydi.
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Ryan Babel, Jimmy Durmaz ve Adem Büyük karşılaşmaya ilk 11'de başlarken Şener Özbayraklı ve Ozornwafor, ikinci yarıda forma şansı buldu.
Galatasaray, bir sonraki hazırlık maçını 25 Temmuz'da yine Almanya'da Augsburg ile oynayacak.