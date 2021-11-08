Galatasaray - L. Moskova maçı tekrarlanacak mı? Rusya'dan bomba açıklama
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelmiş ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlanmıştı. Maç sonrası Galatasaray, kural hatası nedeniyle UEFA'ya tekrar başvurusunda bulunmuştu. Lokomotiv Moskova'nın eski teknik direktörü Yuri Semin, Rus basınına konuya dair konuştu. Semin, maçın tekrarlanmasının Lokomotiv açısından iyi olabileceğini ve bu şekilde galibiyetin gelebileceğini ifade etti.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova ile berabere kalmış ve maç sonrası sarı kırmızılılar, 90+2. dakikada yaşanan kural hatası sonrası maç tekrarı için UEFA'ya başvuruda bulunmuştu.
Galatasaray, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, Futbol Takımımızın UEFA Avrupa Ligi E Grubu dördüncü haftasında 04.11.2021 tarihli Lokomotiv Moskova maçındaki kural hatası nedeniyle tarafımızdan, hükmen galibiyet, bu talebimiz kabul görmezse maçın tekrar oynanması talebi ile UEFA nezdinde gerekli hukuki başvuruyu yapmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer vermişti.
RUSLAR MAÇ TEKRARINA SICAK BAKIYOR
Maç sonrası Rus basını, Galatasaray maçının tekrarına sıcak bakarken, konuya ilişkin Lokomotiv Moskova eski teknik direktörü Yuri Semin açıklamalarda bulundu.
74 yaşındaki Rus teknik direktör, Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçının tekrarını, Lokomotiv için daha olumlu olabileceğini, belki de maçın Lokomotiv galibiyetiyle bitebileceğini ifade etti. İşte o sözler...
"Maçın tekrarlanması, Lokomotiv için iyi bir seçenek. Beraberlik, hiçbir şekilde takıma yaramıyor. Kazanmamız gerekiyor. Eğer maç tekrarlanırsa, sonucu lehlerine çevirme şansları doğar.
Galibiyet gelmesi halinde Avrupa Ligi play-offlarına katılma ihtimali de doğuyor. Maçın tekrarlanıp tekrarlanmayacağını bilemiyorum, bu organizasyonu düzenleyenlerin işi elbette."