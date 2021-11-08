Fenerbahçe'de Ali Koç istifa sesleri: Yetmedi mi Fenerbahçe'nin eridiği?
Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'de üst üste alınan mağlubiyetler sonrası taraftar isyan bayrağını açtı. Dün oynanan 12. hafta maçında Yukatel Kayserispor ile son dakikada bulduğu golle 2-2 berabere kalan Kanarya'da taraftarlar maç sonu Ali Koç'u istifaya davet ederken spor yazarları da yönetimi sert sözlerle eleştirdi.
08.11.2021 09:25
- Son Güncelleme: 08.11.2021 09:43
Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Yukatel Kayserispor ile son dakikada bulduğu golle 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, lider Trabzonspor'un 10 puan gerisine düştü.
EMRE BOL - MALZEMECİ OLAMAZ!
Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun… Artık ne yazacağımı, ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Normal şartlarda bir takımın teknik direktörü maç kazanmayı, başarılı olmayı ister. Ama hain Vitor öyle mi? Resmen takımına ihanet ediyor!