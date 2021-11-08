Fenerbahçe’de Ali Koç istifa sesleri: Yetmedi mi Fenerbahçe’nin eridiği?

EMRE BOL - MALZEMECİ OLAMAZ!

Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun… Artık ne yazacağımı, ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Normal şartlarda bir takımın teknik direktörü maç kazanmayı, başarılı olmayı ister. Ama hain Vitor öyle mi? Resmen takımına ihanet ediyor!