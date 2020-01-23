Cengiz Ünder'den Juventus'a jeneriklik gol! Örümcek ağlarını temizledi
Roma forması giyen milli yıldızımız Cengiz Ünder, İtalya Kupası'nda karşılaştıkları Juventus'a harika bir gol attı. Maçın 50. dakikasında sağ kanatta aldığı topu sürerek ceza sahası yayına gelen Ünder, sol ayağıyla muhteşem bir vuruş yaparak takımının tek golünü kaydetti.
23.01.2020 09:50
- Son Güncelleme: 23.01.2020 09:50
GALERİ DEVAM EDİYOR
Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma, Juventus'a 3-1 kaybederken, milli futbolcumuzun performansı yüzümüzü güldürdü. Bir dönem sakatlandığı için formdan düşen Cengiz, nefis gollerini yeniden atmaya başladı.
Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanan müsabakaya ev sahibi ekip Juventus baskılı başlarken, 26. dakikada Cristiano Ronaldo siyah-beyazlıları 1-0 öne geçirdi.
38. dakikada Rodrigo Bentancur, Juventus adına farkı 2'ye çıkaran gole imzasını attı. İlk yarı bu skorla sona erecek diye beklenirken, Leonardo Bonucci 45+2. dakikada skoru 3-0'a getiren golü attı. Maçın ilk yarısı Juventus'un 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
CENGİZ FORM TUTMAYA BAŞLADI
İkinci yarının başında, iki takım da karşılıklı tehlikeli ataklar geliştirirken, golü bulan taraf başkent ekibi oldu.
50. dakikada Cengiz Ünder'in ceza sahası dışından çektiği şutta top, önce üst direğe ardından kaleci Gianluigi Buffon'a çarparak filelerle buluştu ve fark 2'ye indi: 3-1. Hafta sonu ligde gol atan milli futbolcu, kupa maçını da boş geçmedi.