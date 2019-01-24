Galatasaray Koulouris'in peşinde! Açıklama geldi
Forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray'da gündeme Yunan forvet Efthymios Koulouris geldi. Bonservisi PAOK'ta bulunan golcü futbolcu ile ilgili resmi açıklama PAOK'un teknik direktörü Konstandinidis'ten geldi.
24 Ocak 2019 Perşembe, 11:08:14
Güncelleme: 11:13:51
Galatasaray'ın istediği iddia edilen Koulouris için Yunanistan'dan açıklama geldi.
PAOK'un takım direktörü Konstandinidis, "Galatasaray'la görüşmelerimiz Garry Rodrigues'in transferinden doğan alacağımızla ilgiliydi" dedi.
Koulouris ile ilgili ise şunları söyledi:
"Bu konuda görüşülmesi gereken mevki PAOK değil. Bizim oyuncumuz ama yıl sonuna kadar Atromitos'ta olacak. Önce o kapının zili çalınmalı"
Atromitos'ta kiralık olarak forma giyen 22 yaşındaki Koulouris, bu sezon 20 maçta 18 gol atarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.