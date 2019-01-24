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Galatasaray Koulouris'in peşinde! Açıklama geldi

Forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray'da gündeme Yunan forvet Efthymios Koulouris geldi. Bonservisi PAOK'ta bulunan golcü futbolcu ile ilgili resmi açıklama PAOK'un teknik direktörü Konstandinidis'ten geldi.

24 Ocak 2019 Perşembe, 11:08:14 Güncelleme: 11:13:51
Galatasaray Koulouris'in peşinde! Açıklama geldi

Galatasaray'ın istediği iddia edilen Koulouris için Yunanistan'dan açıklama geldi.

Galatasaray Koulouris'in peşinde! Açıklama geldi

PAOK'un takım direktörü Konstandinidis, "Galatasaray'la görüşmelerimiz Garry Rodrigues'in transferinden doğan alacağımızla ilgiliydi" dedi.

Galatasaray Koulouris'in peşinde! Açıklama geldi

Koulouris ile ilgili ise şunları söyledi:

Galatasaray Koulouris'in peşinde! Açıklama geldi

"Bu konuda görüşülmesi gereken mevki PAOK değil. Bizim oyuncumuz ama yıl sonuna kadar Atromitos'ta olacak. Önce o kapının zili çalınmalı"

Galatasaray Koulouris'in peşinde! Açıklama geldi

Atromitos'ta kiralık olarak forma giyen 22 yaşındaki Koulouris, bu sezon 20 maçta 18 gol atarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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