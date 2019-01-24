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Fenerbahçe'den iki bomba daha! Görüşmeler başladı

Fenerbahçe Moses'in ardından bombaları patlatmayı sürdürecek. PSV'de son dönemde forma şansı bulamayan Bart Ramselaar ve Fulham'da forma giyen Stefan Johansen yeni hedefler olarak belirlendi.

24 Ocak 2019 Perşembe, 08:50:10 Güncelleme: 08:50:53
Fenerbahçe'den iki bomba daha! Görüşmeler başladı

Ersun Yanal'ın orta sahaya acil takviye istemesi üzerine girişimleri sıkılaştıran Fenerbahçe'nin PSV'li Bart Ramselaar için de nabız yokladığı iddia edildi.

Fenerbahçe'den iki bomba daha! Görüşmeler başladı

Eredivisie'de bu sezon 21 dakika şans bulabilen 22 yaşındaki oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldığı gelen haberler arasında...

Fenerbahçe'den iki bomba daha! Görüşmeler başladı

Transferde en önemli sıkıntının Ramselaar'ın Türkiye'ye gelmekte tereddüt etmesi olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'den iki bomba daha! Görüşmeler başladı

Hollanda basını, genç oyuncu için PSV'nin 3 milyon euro talep ettiğini duyurdu.

Fenerbahçe'den iki bomba daha! Görüşmeler başladı

Ramselaar, 3 kez Hollanda Milli Takımı'nda yer aldı.

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