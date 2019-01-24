Fenerbahçe'den iki bomba daha! Görüşmeler başladı
Fenerbahçe Moses'in ardından bombaları patlatmayı sürdürecek. PSV'de son dönemde forma şansı bulamayan Bart Ramselaar ve Fulham'da forma giyen Stefan Johansen yeni hedefler olarak belirlendi.
24 Ocak 2019 Perşembe, 08:50:10
Güncelleme: 08:50:53
Ersun Yanal'ın orta sahaya acil takviye istemesi üzerine girişimleri sıkılaştıran Fenerbahçe'nin PSV'li Bart Ramselaar için de nabız yokladığı iddia edildi.
Eredivisie'de bu sezon 21 dakika şans bulabilen 22 yaşındaki oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldığı gelen haberler arasında...
Transferde en önemli sıkıntının Ramselaar'ın Türkiye'ye gelmekte tereddüt etmesi olduğu öğrenildi.
Hollanda basını, genç oyuncu için PSV'nin 3 milyon euro talep ettiğini duyurdu.
Ramselaar, 3 kez Hollanda Milli Takımı'nda yer aldı.