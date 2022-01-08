Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez 'bu iş burada bitmez' dedi tek tek patlattı! Isıtmasız bir depoda yaşıyor...
Cristiano Ronaldo hem bir spor hem de magazin figürü olarak dikkatleri üzerlerine çekiyor. Futbolun yaşayan süper yıldızlarından biri olan, bu tanımına uygun, dünyayı kıskandıran bir hayatı var. Portekizli Juventus'tan ayrılıp, 2009-2018 yılları arasında formasını terlettiği Manchester United'a geri dönmüştü. 2016 yılından bu yana Georgina Rodriguez'le aşk yaşayan Ronaldo, sevgilisi ve çocuklarıyla, Manchester'da 3 milyon sterlinlik eve yerleşmişti. Ronaldo futbol kariyerini sürdüredursun, şu sıralar ikiz bebeklere hamile olan sevgilisi Georgina Rodriguez tatlı hayatın tadını çıkarıyor. Bir dizi projesinde hayatını anlatacak olan Georgina Rodriguez, bakın neler yaşamış.
08.01.2022 15:32
- Son Güncelleme: 08.01.2022 15:32
Cristiano Ronaldo sosyal medya hesabından kız arkadaşıyla birlikte yaptığı paylaşımda ikiz bebeklerinin müjdesini vermişti bir süre önce. Georgina Rodriguez'in hamile olduğunu duyuran Ronaldo 12 haftalık hamile olan Arjantinli model Georgina'nın ikiz bebeklerini dünyaya getireceğini belirtmişti.
Cristiano Ronaldo sayesinde dünya çapında bir şöhrete kavuşan Rodriguez aynı zamanda bir dijital platform için de kendi hayatını anlatan bir dizi çekiyor. The Sun, Rodriguez'in dizisinde anlattıklarını derledi. Rodriguez'in anlattıkları tam bir peri masalı.