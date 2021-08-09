Galatasaray’da Victor Nelsson geliyor! O isimle yollar ayrılıyor

Transfer harekatına devam eden Galatasaray bir yandan da takımdan gönderilecek olan oyuncularla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Victor Nelsson'u kadrosuna katması an meselesi olan Sarı-Kırmızılılar, Danimarkalı stoperin takıma katılmasıyla 15 olacak yabancı sayısını takviye yaptığı bölge olan savunmadan bir oyuncu göndererek 14'e düşürecek.