Galatasaray'da Victor Nelsson geliyor! O isimle yollar ayrılıyor
Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray tarafından prensip anlaşmasına varılan Danimarkalı stoper Victor Nelsson'un kadroya katılmasıyla birlikte sarı-kırmızılı takımdaki yabancı futbolcu sayısı 15'e yükselecek. Sarı-kırmızılı ekip TFF'nin getirdiği yabancı sınırına uymak için mecburi olarak bir isimle yollarını ayıracak. İşte detaylar...
Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Danimarkalı stoper Vitcor Nelsson'un resmi imzayı atmasının ardından Sarı-Kırmızılı kulüpte yabancı oyuncu sayısı 15'e çıkacak. 14 futbolcu ile sınırlı olan yabancı kuralı sebebiyle Cimbom'da mecburi bir ayrılık yaşanacak.
Transfer harekatına devam eden Galatasaray bir yandan da takımdan gönderilecek olan oyuncularla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Victor Nelsson'u kadrosuna katması an meselesi olan Sarı-Kırmızılılar, Danimarkalı stoperin takıma katılmasıyla 15 olacak yabancı sayısını takviye yaptığı bölge olan savunmadan bir oyuncu göndererek 14'e düşürecek.
Galatasaray'da Nelsson'un gelmesi ile gözden çıkarılan isim ise Valentin Ozornwafor olacak. Geçtiğimiz sezon Sarı-Kırmızılı forma ile sadece 8 dakika görev yapan Nijeryalı stoperle yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray yönetimi, bir an önce 22 yaşındaki futbolcuyu elden çıkarmak istiyor.