Galatasaray-Kasımpaşa maçı sonrası Rıdvan Dilmen'den flaş yorum: Falcao ve Diagne...

"BU MAÇTAN DERS ÇIKARILMALI"

Galatasaray mutlaka form tutacak gibi bakabilirler ama temposu çok düşük. Club Brugge deplasmanı var. Galatasaray'ın bu maçtan dersler çıkarması lazım. Sert bir orta sahaları var ve taraftarları da baskı oluşturuyorlar. Tabii ki Kasımpaşa maçını sadece ölçü almamak lazım ama yine de Galatasaray'ın çarşamba gününe kadar derslerini çıkarması lazım.