Galatasaray-Kasımpaşa maçı sonrası Rıdvan Dilmen'den flaş yorum: Falcao ve Diagne...
Galatasaray ve Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 4.haftasında karşı karşıya geldi. Kasımpaşa'yı konuk eden Galatasaray, Radamel Falcao'nun golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Türk Telekom Stadı'nda oynanacan maç sonrası Rıdvan Dilmen, değenlendirmelerde bulundu. İşte sarı kırmızılıların yeni transferi Radamel Falcao'nun golüyle 1-0 kazandığı karşılaşmanın Dilmen gözünden yorumu ve Dilmen'in mücadele sonrası yaptığı önemli tespitler ve Diagne sözleri...
"YENİ TRANSFER GİBİ..."
Kasımpaşa genel anlamda sezona iyi başlayamayan bir takımdı. Galatasaray en azından demoralize başladıkları ligde 7 puanı cebine koydu. Ama 4. hafta itibariyle temposu yeterli değil Galatasaray'ın. Ömer Bayram'ın Falcao'yla anlaşması iyiydi. Ömer Bayram'ı yeni transfer olarak görmek lazım takım için.
"BU MAÇTAN DERS ÇIKARILMALI"
Galatasaray mutlaka form tutacak gibi bakabilirler ama temposu çok düşük. Club Brugge deplasmanı var. Galatasaray'ın bu maçtan dersler çıkarması lazım. Sert bir orta sahaları var ve taraftarları da baskı oluşturuyorlar. Tabii ki Kasımpaşa maçını sadece ölçü almamak lazım ama yine de Galatasaray'ın çarşamba gününe kadar derslerini çıkarması lazım.