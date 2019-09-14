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Galatasaray-Kasımpaşa maçı sonrası Rıdvan Dilmen'den flaş yorum: Falcao ve Diagne...

Galatasaray ve Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 4.haftasında karşı karşıya geldi. Kasımpaşa'yı konuk eden Galatasaray, Radamel Falcao'nun golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Türk Telekom Stadı'nda oynanacan maç sonrası Rıdvan Dilmen, değenlendirmelerde bulundu. İşte sarı kırmızılıların yeni transferi Radamel Falcao'nun golüyle 1-0 kazandığı karşılaşmanın Dilmen gözünden yorumu ve Dilmen'in mücadele sonrası yaptığı önemli tespitler ve Diagne sözleri...

14.09.2019 14:30 - Son Güncelleme: 14.09.2019 15:27
Galatasaray-Kasımpaşa maçı sonrası Rıdvan Dilmen'den flaş yorum: Falcao ve Diagne...

"DAHA İYİ BEKLİYORDUM"

Saha dışı etkenlerinden sonra Galatasaray'ın performansının daha iyi olacağını bekliyordum. Demoralize başladıkları ligde puan olarak geride değiller.

Galatasaray-Kasımpaşa maçı sonrası Rıdvan Dilmen'den flaş yorum: Falcao ve Diagne...

"YENİ TRANSFER GİBİ..."

Kasımpaşa genel anlamda sezona iyi başlayamayan bir takımdı. Galatasaray en azından demoralize başladıkları ligde 7 puanı cebine koydu. Ama 4. hafta itibariyle temposu yeterli değil Galatasaray'ın. Ömer Bayram'ın Falcao'yla anlaşması iyiydi. Ömer Bayram'ı yeni transfer olarak görmek lazım takım için.

Galatasaray-Kasımpaşa maçı sonrası Rıdvan Dilmen'den flaş yorum: Falcao ve Diagne...

"BU MAÇTAN DERS ÇIKARILMALI"

Galatasaray mutlaka form tutacak gibi bakabilirler ama temposu çok düşük. Club Brugge deplasmanı var. Galatasaray'ın bu maçtan dersler çıkarması lazım. Sert bir orta sahaları var ve taraftarları da baskı oluşturuyorlar. Tabii ki Kasımpaşa maçını sadece ölçü almamak lazım ama yine de Galatasaray'ın çarşamba gününe kadar derslerini çıkarması lazım.

Galatasaray-Kasımpaşa maçı sonrası Rıdvan Dilmen'den flaş yorum: Falcao ve Diagne...

"İYİ FUTBOLA DÖNECEKLERDİR"

Galatasaray'ın kadrosu iyi ama iyi futbol oynamıyorlar. Mutlaka ilerideki haftalarda bunu iyi futbola da döndüreceklerdir.

Galatasaray-Kasımpaşa maçı sonrası Rıdvan Dilmen'den flaş yorum: Falcao ve Diagne...

"LEMINA'YI BEĞENDİM"

Lemina bence iyi bir oyuncu. Ama sol iç değil sağ içte oynasa daha iyi olur. Futbolda fizik güç çok önemlidir. Önemli olmasa hala biz oynardık. Galatasaray erken değişiklik yapmak zorunda kaldı ama bu takıma yaradı. Lemina'yı ben beğendim. Ama 30 dakikada kuvveti çok düştü.

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