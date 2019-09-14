Cezalı Fatih Terim ve yardımcıları tribünde! Hasan Şaş yasak tanımadı ve...

Spor Toto Süper Lig'in 4.haftasında Galatasaray'ın konuğu Kasımpaşa'ydı. Fatih Terim, Hasan Şaş ve Ümit Davalı'nın cezaları nedeniyle tribünde olduğu maçta sarı-kırmızılılar, Radamel Falcao'nun golüyle 3 puanı hanesine yazdırdı. Maç boyunca gözler cezalı olan teknik heyetin üzerindeydi. Galatasaraylı taraftarlar tezahürat ve pankartlar ile Fatih Terim'i desteklerken, Hasan Şaş'ın o görüntüsü çok konuşuldu...

14.09.2019 12:39 - Son Güncelleme: 14.09.2019 12:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





