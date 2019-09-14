Cezalı Fatih Terim ve yardımcıları tribünde! Hasan Şaş yasak tanımadı ve...
Spor Toto Süper Lig'in 4.haftasında Galatasaray'ın konuğu Kasımpaşa'ydı. Fatih Terim, Hasan Şaş ve Ümit Davalı'nın cezaları nedeniyle tribünde olduğu maçta sarı-kırmızılılar, Radamel Falcao'nun golüyle 3 puanı hanesine yazdırdı. Maç boyunca gözler cezalı olan teknik heyetin üzerindeydi. Galatasaraylı taraftarlar tezahürat ve pankartlar ile Fatih Terim'i desteklerken, Hasan Şaş'ın o görüntüsü çok konuşuldu...
14.09.2019 12:39
- Son Güncelleme: 14.09.2019 12:45
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'in 3. haftasındaki Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle Fatih Terim'e 4 maç men cezası vermiş, Tahkim Kurulu da bu cezayı 3 maça indirmişti.
Terim'le birlikte PFDK'nin aynı maçta 3 maç men cezası verdiği Ümit Davala'nın yanı sıra geçen sezonun 33. haftasında Medipol Başakşehir ile oynanan karşılaşmada 8 maç men cezası alan Hasan Şaş da yedek kulübesinde bulunamadı.
TARAFTARLARDAN TERİM'E DESTEK
Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar, tezahüratlarla Fatih Terim'e destek verdi.
Taraftarlar, ayrıca "Yönetimi, futbolcusu, taraftarı, Fatih Terim ayarı. Biz buradayız durdursanıza hadi Galatasaray'ı", "Şampiyon olduğumuzda da basiretiniz bağlanacak."
"Galatasaray'ın Galatasaraylıdan başka dostu yok" ve "Galatasaray tek siz hepiniz" yazılı pankartlara yer verdi.