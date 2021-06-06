Fenerbahçe'den transferde iki bomba birden! Forvet ve orta sahaya dünya yıldızı

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de 7 sezondur şampiyonluk hasreti yaşayan Fenerbahçe, bu sezona yapacağı transferlerle bomba gibi girmek istiyor. Hoca arayışları süren ve dünyaca ünlü isimlerle temasta bulunan sarı-lacivertli ekip, iki yıldızın da transferi için düğmeye bastı. İşte detaylar...

06.06.2021 14:42 - Son Güncelleme: 06.06.2021 14:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





