Fenerbahçe'den transferde iki bomba birden! Forvet ve orta sahaya dünya yıldızı
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de 7 sezondur şampiyonluk hasreti yaşayan Fenerbahçe, bu sezona yapacağı transferlerle bomba gibi girmek istiyor. Hoca arayışları süren ve dünyaca ünlü isimlerle temasta bulunan sarı-lacivertli ekip, iki yıldızın da transferi için düğmeye bastı. İşte detaylar...
06.06.2021 14:42
- Son Güncelleme: 06.06.2021 14:42
Süper Lig'de şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonu ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın gerisinde 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Başkan Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında Emre Belözoğlu ile devam etmeyeceklerini açıklamasının ardından teknik direktör arayışlarını hızlandıran sarı-lacivertliler, bu konuda ilk somut adımı attı.
Portekiz veya Almanya ekolünden bir çalıştırıcıya öncelik veren sarı-lacivertliler, sürpriz bir hamleye imza attı ve dünyaca ünlü çalıştırıcı Rafael Benitez ile temas kurdu.
Kariyerinde Liverpool, Inter, Chelsea ve Real Madrid gibi dev kulüpleri çalıştıran İspanyol teknik adamın 16 Haziran'da İstanbul'a gelerek sarı-lacivertli yöneticilerle bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.
Fenerbahçe'de Benitez'in alternatifleri için de çalışmalar devam ederken, oyuncu takviyesi için de girişimler hızlandı.