Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız isim yeniden gündemde

Erol Bulut yerine gelen Emre Belözoğlu ile şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de, transferde de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer döneminde kadrosuna önemli isimleri kazandıran sarı-lacivertli ekip, yaz döneminde de kadrosunu güçlendirmenin planını yapıyor. Çalışmalara başlayan Fenerbahçe, daha önce gündeminde olan yıldız bir isim için yeniden harekete geçti. İşte detaylar...

11.04.2021 09:39 - Son Güncelleme: 11.04.2021 09:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





