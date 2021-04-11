Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız isim yeniden gündemde
Erol Bulut yerine gelen Emre Belözoğlu ile şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de, transferde de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer döneminde kadrosuna önemli isimleri kazandıran sarı-lacivertli ekip, yaz döneminde de kadrosunu güçlendirmenin planını yapıyor. Çalışmalara başlayan Fenerbahçe, daha önce gündeminde olan yıldız bir isim için yeniden harekete geçti. İşte detaylar...
11.04.2021 09:39
- Son Güncelleme: 11.04.2021 09:39
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk parolasıyla ilerleyen Fenerbahçe'de hedef son haftaya kadar zirvenin içinde kalmak.
Şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe'de yeni sezonun hazırlıkları da sürüyor.
Defans hattını güçlendirmek isteyen sarı lacivertliler, daha önce bir çok gündemine aldığı ancak transferini gerçekleştiremediği Yerry Mina'ya bir kez daha talip oldu.
F.Bahçe'nin 2018'den bu yana İngiliz temsilcisi Everton'da forma giyen ve 2023 yılında sözleşmesi bitecek olan Kolombiyalı yıldızı kiralamak için harekete geçtiği öğrenildi.
2 MİLYON EURO VERDİ
Piyasa değeri 20 milyon Euro olan Yerry Mina, 2018-2019 sezonu öncesinde İspanyol devi Barcelona'dan Everton'a 30 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.