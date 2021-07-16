Fenerbahçe'de stoper harekatı! Vitor Pereira'dan Kaan Ayhan hamlesi
Son dakika transfer haberleri… Geçen sezon son maça kalan şampiyonluğu kaybeden Fenerbahçe yeni sezonda liderliği kaptırmamak için harekete geçti. Gökhan Gönül'ün takımdan ayrılmasının ardından stoper arayışına giren Fenerbahçe, adı daha önce Galatasaray ve Beşiktaş'la anılan Kaan Ayhan'ın peşine düştü. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın da yıldız ismi çok istediği öğrenildi.
16.07.2021 16:41
- Son Güncelleme: 16.07.2021 16:45
Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'ün takımdan ayrılması sonrasında savunmanın sağına takviye çalışmaları devam ediyor…
Sarı-Lacivertli Yönetim, arayışlarını sürdürürken gündeme sürpriz bir isim geldi... Fenerbahçe'nin milli yıldızın peşinde olduğu öğrenildi.
Gelecek sezon şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe, Kaan Ayhan'ı transfer etmek için girişimlere başladı.
Yeni sezonda takımı 3'lü savunmayla oynatmayı planlayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın da milli yıldızı takımda görmeyi çok istediği bildirildi…