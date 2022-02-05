Galatasaray istedi neredeyse anlaştı ama Fenerbahçe kaptı! Gedson Fernandes ve niceleri... Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray...
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmak istediği Gedson Fernandes'i ezeli rakibi Beşiktaş'a kaptırması büyük ses getirdi. Gelin görün ki bu bir ilk değil. Bundan yıllar öncesine gidiyoruz 'Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı', 'Beşiktaş istedi ama Trabzonspor kaptı', 'Galatasaray anlaştı, Fenerbahçe imzayı attırdı' gibi başlıkları Süper Lig tarihi bakalım kimlerde görmüş. İşte 4 büyüklerin unutulmaz transfer çalımları...
Galatasaray'ın gündemindeki Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a imza atması spor camiasında gündemin 1 numaralı maddesi oldu. Ancak bu Türkiye'de spor camiasının gördüğü ilk transfer çalımı değil. Tabi ki de son olmayacak da...
Mert Hakan Yandaş / Fenerbahçe & Galatasaray
Yeni sezonda Sarı- Kırmızılı formayı giymesine kesin gözüyle bakılan yıldız futbolcu, Emre Belözoğlu'nun devreye girmesiyle geri adım attı, tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı. Mert Hakan ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.
Vedat Muriç için yaşanan Galatasaray-Fenerbahçe kapışmasında, Sarı-Lacivertliler ezeli rakibine son dakika çalımı atmıştı.
Emre Akbaba / Galatasaray & Fenerbahçe
Fenerbahçe, Emre Akbaba için Alanyaspor'la anlaşmaya varsa da milli futbolcunun tercihi Galatasaray'dan yana oldu.