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Galatasaray ilk transferi bitirdi! İşte Onyekuru'nun sözleşmesi...

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in 16. haftasında evinde Antalyaspor ile golsüz berabere kalarak liderliği Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray, ara transfer döneminin başlamasına sayılı saatler kala operasyonun düğmesine bastı. Yönetimin Fatih Terim'in listesinin bir numarasında olan Henry Onyekuru'yu bitirdiği öğrenilirken, golcü futbolcunun sözleşme detayları da belli oldu.

04.01.2021 11:31 - Son Güncelleme: 04.01.2021 11:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





