Galatasaray ilk transferi bitirdi! İşte Onyekuru'nun sözleşmesi...
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in 16. haftasında evinde Antalyaspor ile golsüz berabere kalarak liderliği Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray, ara transfer döneminin başlamasına sayılı saatler kala operasyonun düğmesine bastı. Yönetimin Fatih Terim'in listesinin bir numarasında olan Henry Onyekuru'yu bitirdiği öğrenilirken, golcü futbolcunun sözleşme detayları da belli oldu.
04.01.2021 11:31
- Son Güncelleme: 04.01.2021 11:31
Galatasaray, son olarak Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor'u evinde ağırlamış ve mücadelden 0-0'lık beraberlikle ayrılarak zirve yarışında önemli bir yara almıştı.
Ezeli rakip Beşiktaş'a ligin zirvesini kaptıran Cimbom, yeniden bu noktara gelebilmek için takviye yapmak istiyor ve gündemin 1 numaralı ismi Henry Onyekuru.
Daha önce Galatasaray'da şampiyonluk da elde eden Onyekuru, 20 yıllık Kadıköy galibiyeti hasretine de son verilmesinde büyük rol oynamıştı.
Bununla beraber Galatasaray Teknik direktörü Fatih Terim'in Onyekuru'yu kendi evladı gibi gördüğü aktarılırken, konu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
FRANSA'DA İŞİ BİTTİ
Sezon başında bonservisinin bulunduğu Monaco'ya geri dönen Onyekuru, teknik direktör Niko Kovac tarafından tercih edilmemişti. Hatta iddialara göre Kovac, Onyekuru'ya 'ben olduğum sürece burada oynayamazsın' demişti.