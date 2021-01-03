Bugünkü
Takvim
Haberler Galeri Spor Fatih Terim o isimlerin biletini kesti! Galatasaray'da şok gelişme

Fatih Terim o isimlerin biletini kesti! Galatasaray'da şok gelişme

Evinde Antalyaspor'la berabere kalarak geçtiğimiz hafta oturduğu liderlik koltuğunu kaybeden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim operasyonun düğmesine bastı. Üretkenlikten uzak görüntü çizen sarı-kırmızılı takımda ara transfer dönemi öncesi bazı isimlerin üstünü çizen tecrübeli teknik adam, o futbolcularla yolların ayrılmasını istedi. İşte gelişmeler...

03.01.2021 13:53 - Son Güncelleme: 03.01.2021 13:53
Fatih Terim o isimlerin biletini kesti! Galatasaray'da şok gelişme

Galatasaray'da Antalyaspor karşısında alınan beraberlik camianın moralini bozdu. Erken tedbir almak için kolları sıvayan sarı-kırmızılılar 5 futbolcuyla yolların ayrılmasına karar verdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fatih Terim o isimlerin biletini kesti! Galatasaray'da şok gelişme

2020'yi lider bitiren ancak Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor karşısında 2 puan kaybeden sarı-kırmızılılarda operasyon başlıyor.

Fatih Terim o isimlerin biletini kesti! Galatasaray'da şok gelişme

Teknik direktör Fatih Terim takımdaki eksik bölgeleri belirlerken mevcut kadroda gözden çıkardığı isimleri yönetime bildirdi.

Fatih Terim o isimlerin biletini kesti! Galatasaray'da şok gelişme

Buna göre harekete geçecek olan sarı-kırmızılı kurmaylar, beklenen performansı gösteremeyen oyunculara veda edecek.

İşte operasyonun detayları...

Fatih Terim o isimlerin biletini kesti! Galatasaray'da şok gelişme

İLK YOLCU FALCAO!
Ara transfer döneminde takımdan ayrılması gündeme gelen Radamel Falcao, Antalyaspor maçında iyiden iyiye sabırları taşırdı.

DİĞER GALERİLER