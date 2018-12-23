Galatasaray ile Belhanda'nın yolu ayrılıyor

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken, takımdan gidecek oyuncular da yavaş yavaş belli olmaya başladı. Sezon başından bu yana inişli çıkışlı grafiği ile istikrarı bir türlü sağlayamayan Younes Belhanda için devre arası gelecek tekliflerin değerlendirileceği öğrenildi.

23 Aralık 2018 Pazar, 10:33:03 Güncelleme: 10:33:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





