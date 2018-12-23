Galatasaray ile Belhanda'nın yolu ayrılıyor

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken, takımdan gidecek oyuncular da yavaş yavaş belli olmaya başladı. Sezon başından bu yana inişli çıkışlı grafiği ile istikrarı bir türlü sağlayamayan Younes Belhanda için devre arası gelecek tekliflerin değerlendirileceği öğrenildi.

23 Aralık 2018 Pazar, 10:33:03 Güncelleme: 10:33:37
Galatasaray ile Belhanda'nın yolu ayrılıyor

Galatasaray Yönetimi, devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray ile Belhanda'nın yolu ayrılıyor

Sarı-kırmızılı yönetim, başta forvet transferi olmak üzere teknik direktör Fatih Terim'in istediği transferleri yapmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Galatasaray ile Belhanda'nın yolu ayrılıyor

Takıma takviye yapmak için oyuncu arayışlarını sürdüren Cimbom, diğer yandan ayrılacak isimleri de netleştirmeye çalışıyor.

Galatasaray ile Belhanda'nın yolu ayrılıyor

Sezon başında Feghouli'yi Arap ülkelerine satmaya çalışan Galatasaray, Belhanda için eski kulübü Nice'ten gelen kiralama teklifini reddetmişti.

Galatasaray ile Belhanda'nın yolu ayrılıyor

Ara transfer döneminde ise tersi bir senaryonun gerçekleşmesi söz konusu.

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