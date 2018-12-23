Galatasaray ile Belhanda'nın yolu ayrılıyor
Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken, takımdan gidecek oyuncular da yavaş yavaş belli olmaya başladı. Sezon başından bu yana inişli çıkışlı grafiği ile istikrarı bir türlü sağlayamayan Younes Belhanda için devre arası gelecek tekliflerin değerlendirileceği öğrenildi.
23 Aralık 2018 Pazar, 10:33:03
Güncelleme: 10:33:37
Galatasaray Yönetimi, devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılı yönetim, başta forvet transferi olmak üzere teknik direktör Fatih Terim'in istediği transferleri yapmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Takıma takviye yapmak için oyuncu arayışlarını sürdüren Cimbom, diğer yandan ayrılacak isimleri de netleştirmeye çalışıyor.
Sezon başında Feghouli'yi Arap ülkelerine satmaya çalışan Galatasaray, Belhanda için eski kulübü Nice'ten gelen kiralama teklifini reddetmişti.
Ara transfer döneminde ise tersi bir senaryonun gerçekleşmesi söz konusu.