Beşiktaş hocasını buldu! Şenol Güneş gidiyor, Cannavaro geliyor

Sezon başından bu yana toparlanamayan ve istenilen performansı sergileyemeyen Beşiktaş'ta Şenol Güneş ile yollar ayrılıyor. Siyah-Beyazlı camiada eleştiri oklarının hedefi olan Şenol Güneş'in gönderileceği ve yerine dünyaca ünlü bir ismin getirileceği öğrenildi.

23 Aralık 2018 Pazar, 12:32:05 Güncelleme: 12:33:21
Beşiktaş hocasını buldu! Şenol Güneş gidiyor, Cannavaro geliyor

Süper Lig'de 3 haftadır galibiyet yüzü göremeyen Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında yediği ağır darbe sonrası sarsıldı.

Beşiktaş hocasını buldu! Şenol Güneş gidiyor, Cannavaro geliyor

Teknik direktör Şenol Güneş'e basın toplantısında ilk defa "istifa edecek misiniz" diye soruldu.

Beşiktaş hocasını buldu! Şenol Güneş gidiyor, Cannavaro geliyor

Deneyimli teknik adam, "Ligin ne olacağını bilmiyorum. Ben görevimin başındayım. Daha sonra lig değerlendirilir konuşulur."

Beşiktaş hocasını buldu! Şenol Güneş gidiyor, Cannavaro geliyor

"Ben görevimin başındayım bu konuları siz daha iyi biliyorsunuz" yanıtını verdi.

Beşiktaş hocasını buldu! Şenol Güneş gidiyor, Cannavaro geliyor

Gece saatlerinde ise flaş bir gelişme yaşandı.

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