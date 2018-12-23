Beşiktaş hocasını buldu! Şenol Güneş gidiyor, Cannavaro geliyor

Sezon başından bu yana toparlanamayan ve istenilen performansı sergileyemeyen Beşiktaş'ta Şenol Güneş ile yollar ayrılıyor. Siyah-Beyazlı camiada eleştiri oklarının hedefi olan Şenol Güneş'in gönderileceği ve yerine dünyaca ünlü bir ismin getirileceği öğrenildi.

23 Aralık 2018 Pazar, 12:32:05 Güncelleme: 12:33:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





