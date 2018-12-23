Beşiktaş hocasını buldu! Şenol Güneş gidiyor, Cannavaro geliyor
Sezon başından bu yana toparlanamayan ve istenilen performansı sergileyemeyen Beşiktaş'ta Şenol Güneş ile yollar ayrılıyor. Siyah-Beyazlı camiada eleştiri oklarının hedefi olan Şenol Güneş'in gönderileceği ve yerine dünyaca ünlü bir ismin getirileceği öğrenildi.
23 Aralık 2018 Pazar, 12:32:05
Güncelleme: 12:33:21
Süper Lig'de 3 haftadır galibiyet yüzü göremeyen Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında yediği ağır darbe sonrası sarsıldı.
Teknik direktör Şenol Güneş'e basın toplantısında ilk defa "istifa edecek misiniz" diye soruldu.
Deneyimli teknik adam, "Ligin ne olacağını bilmiyorum. Ben görevimin başındayım. Daha sonra lig değerlendirilir konuşulur."
"Ben görevimin başındayım bu konuları siz daha iyi biliyorsunuz" yanıtını verdi.
Gece saatlerinde ise flaş bir gelişme yaşandı.