Büyük kavga! Mario Balotelli’nin başı dertte

'BRESCIA BİZİM'

Enock Balotelli ile neden kavga ettiği yönünde polise bilgi veren ve şikayetçi olan gencin, "Aslında ortak bir arkadaşımızı selamladım. Ama bana agresif bir tepki gösterdi. Önce beni kulüpten gitmeye sonra da dışarıya davet etti. Ben kanlar içinde yerde yatarken, 'Kime karşı olduğunu bilmiyorsun. Brescia'nın bizim olduğunu hatırla' sözlerini de duydum" açıklamasını yaptığı belirtildi.