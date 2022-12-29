Büyük kavga! Mario Balotelli'nin başı dertte
Mario Balotelli'nin başı bu kez abisi yüzünden dertte... Spor Toto Süper Lig'de Adana Demirspor forması ile başarılı bir performans sergileyen daha sonra sürpriz bir şekilde İsviçre ekibi Sion'a transfer olan Mario Balotelli ve ailesi zorlu bir günü geride bıraktı. İtalyan golcünün evlilik için gün saydığı belirtilirken, ağabeyinin karıştığı bir kavga Balotelli ve ailesini de zora soktu. İşte detaylar...
Spor Toto Süper Lig'de Adana Demirspor forması ile başarılı bir performans sergileyen daha sonra sürpriz bir şekilde İsviçre ekibi Sion'a transfer olan Mario Balotelli ve ailesi zorlu bir günü geride bıraktı. İtalyan golcünün evlilik için gün saydığı belirtilirken, ağabeyinin karıştığı bir kavga Balotelli ve ailesini de zora soktu.
MARIO BALOTELLI'NİN AĞABEYİ KAVGA ÇIKARDI
Mario Balotelli gibi futbolcu olan ağabeyi Enock Barwuah Balotelli, Brescia'da bir disko önünde meydana gelen kavgaya karıştı. Enock Balotelli'nin bir genci darp ettiği, gencin elmacık ve çene kemiklerinde kırık oluştuğu ifade edildi.
'BRESCIA BİZİM'
Enock Balotelli ile neden kavga ettiği yönünde polise bilgi veren ve şikayetçi olan gencin, "Aslında ortak bir arkadaşımızı selamladım. Ama bana agresif bir tepki gösterdi. Önce beni kulüpten gitmeye sonra da dışarıya davet etti. Ben kanlar içinde yerde yatarken, 'Kime karşı olduğunu bilmiyorsun. Brescia'nın bizim olduğunu hatırla' sözlerini de duydum" açıklamasını yaptığı belirtildi.
ENOCK'UN YILLAR ÖNCEKİ VUKUATI
1993 doğumlu futbolcu bundan 10 yıl kadar önce tutuklanmıştı. Enock, bir kulübün önünde üç jandarma ile tartışmış daha sonra da tartışma kavgaya dönmüştü. Enock, önce birkaç gün ev hapsi cezası almış sonrasında da 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Balotelli'nin ağabeyi Enock, 2021-22 sezonunda Menemen Belediyespor takımında forma giymişti.
BALOTELLI DÜĞÜN TELAŞINDA
Öte yandan yaşanan bu kavga sonrasında gerilen Balotelli ailesinden güzel bir haber de var. Mario Balotelli'nin Francesca Monti ile hayatını birleştirmeye hazırlandığı gündemde.