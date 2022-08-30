Galatasaray hücumda etkisiz! Okan Buruk’un sistemi eleştirilmeye başladı

Forvet hattına Benfica'dan Haris Seferovic'i alarak sezona başlayan Galatasaray, ilk dört haftada sadece iki kez rakip ağları sarsabildi. İsviçreli oyuncudan büyük işler yapmasını bekleyen Buruk'un yardımına ise geçtiğimiz sezon ikinci kez Galatasaray'a katılan Bafetimbi Gomis koştu.