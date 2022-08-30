Galatasaray hücumda etkisiz! Okan Buruk'un sistemi eleştirilmeye başladı
Süper Lig'in ilk dört haftasında iki galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet alarak yedi puan toplayan Galatasaray'da hücumdaki etkisizlik dikkatleri çekiyor. Çıktığı dört karşılaşmada yalnızca iki gol kaydedebilen ve gol pozisyonu üretme konusunda sıkıntılar da yaşayan Galatasaray'da Okan Buruk'un metodları eleştirilmeye başladı. Sarı kırmızılılar, 1979/80 sezonundan bu yana bir ilki de yaşadı. İşte detaylar...
30.08.2022 10:52 - Son Güncelleme: 30.08.2022 10:52
Sezon başında takımın başına Okan Buruk'u getiren Galatasaray, Süper Lig'in dördüncü haftasında Trabzonspor ile oynadığı derbi mücadeleden 0-0 berabere ayrıldı.