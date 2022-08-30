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Galatasaray hücumda etkisiz! Okan Buruk'un sistemi eleştirilmeye başladı

Süper Lig'in ilk dört haftasında iki galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet alarak yedi puan toplayan Galatasaray'da hücumdaki etkisizlik dikkatleri çekiyor. Çıktığı dört karşılaşmada yalnızca iki gol kaydedebilen ve gol pozisyonu üretme konusunda sıkıntılar da yaşayan Galatasaray'da Okan Buruk'un metodları eleştirilmeye başladı. Sarı kırmızılılar, 1979/80 sezonundan bu yana bir ilki de yaşadı. İşte detaylar...

takvim.com.tr
Yasin Mutlusan
30.08.2022 10:52 - Son Güncelleme: 30.08.2022 10:52
Galatasaray hücumda etkisiz! Okan Buruk’un sistemi eleştirilmeye başladı

Sezon başında takımın başına Okan Buruk'u getiren Galatasaray, Süper Lig'in dördüncü haftasında Trabzonspor ile oynadığı derbi mücadeleden 0-0 berabere ayrıldı.

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Galatasaray hücumda etkisiz! Okan Buruk’un sistemi eleştirilmeye başladı

Geçtiğimiz sezonu 13. sırada tamamlayan sarı kırmızılılar, bu sezon ligde çıktığı ilk 4 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 7 puan topladı ve 7. sırada haftayı kapadı.

Galatasaray hücumda etkisiz! Okan Buruk’un sistemi eleştirilmeye başladı

Forvet hattına Benfica'dan Haris Seferovic'i alarak sezona başlayan Galatasaray, ilk dört haftada sadece iki kez rakip ağları sarsabildi. İsviçreli oyuncudan büyük işler yapmasını bekleyen Buruk'un yardımına ise geçtiğimiz sezon ikinci kez Galatasaray'a katılan Bafetimbi Gomis koştu.

Galatasaray hücumda etkisiz! Okan Buruk’un sistemi eleştirilmeye başladı

Fransız yıldız, takımının Antalyaspor ve Ümraniyespor karşılaşmalarına sonradan dahil olurken, maçların son dakikalarında bulduğu gollerle takımının 6 puanına direkt olarak katkı sağladı.

Galatasaray hücumda etkisiz! Okan Buruk’un sistemi eleştirilmeye başladı

Maçların büyük bölümünde skor üretilememesi ve atak sayılarındaki kısırlık ise kafalarda soru işaretleri yaratmaya başladı.

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