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Fenerbahçe'nin B planı ortaya çıktı! Gomez olmazsa hedefte o isim var

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'de transfer dönemi devam ederken Fenerbahçe çalışmalarını hızlandırdı. Kadrodaki birkaç isimle yollarını ayırmak isteyen Fenerbahçe'nin Maxi Gomez transferinde sorun yaşanması halinde B planı olduğu ortaya çıktı.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
31.08.2022 12:49 - Son Güncelleme: 31.08.2022 12:49
Fenerbahçe’nin B planı ortaya çıktı! Gomez olmazsa hedefte o isim var

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bir yandan kadrodaki yabancı oyuncularını göndermeyi planlayan Sarı-Lacivertliler bir yandan da yapacağı transferlere kilitlendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe’nin B planı ortaya çıktı! Gomez olmazsa hedefte o isim var

Sarı-Lacivertliler'in Valencia'nın yıldızı Maxi Gomez ile anlaştığı ileri sürülmüştü. Ancak İspanyol ve Uruguay basınının iddiasına göre yıldız oyuncu Süper Lig'e gelme konusunda halen tereddüt yaşıyor. Maddi anlamda ise Fenerbahçe ve Gomez arasında sorun gözükmüyor…

Fenerbahçe’nin B planı ortaya çıktı! Gomez olmazsa hedefte o isim var

Fenerbahçe'nin golcü transferinde bu gelişmeler yaşanırken ortaya sürpriz bir isim geldi. Kanarya'nın Atalanta forması giyen Luis Muriel ile görüşmelere başladığı belirtildi. Maxi Gomez'in transferinde sürpriz yaşanması durumunda Kolombiyalı golcü için şartlar zorlanacak.

Fenerbahçe’nin B planı ortaya çıktı! Gomez olmazsa hedefte o isim var

31 yaşındaki yıldız oyuncu, 2019 yılından beri Atalanta forması giyiyor. Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan Muriel, bu sezon Serie A'da 3 maça çıktı ancak golle tanışamadı.

Fenerbahçe’nin B planı ortaya çıktı! Gomez olmazsa hedefte o isim var

2019 yılında Sevilla'dan Atalanta'ya 21.2 milyon Euro'ya transfer olan tecrübeli oyuncu, 45 kez milli takım formasını giyerken 8 gole imza attı.

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