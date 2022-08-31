Fenerbahçe'nin B planı ortaya çıktı! Gomez olmazsa hedefte o isim var
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'de transfer dönemi devam ederken Fenerbahçe çalışmalarını hızlandırdı. Kadrodaki birkaç isimle yollarını ayırmak isteyen Fenerbahçe'nin Maxi Gomez transferinde sorun yaşanması halinde B planı olduğu ortaya çıktı.
31.08.2022 12:49 - Son Güncelleme: 31.08.2022 12:49
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bir yandan kadrodaki yabancı oyuncularını göndermeyi planlayan Sarı-Lacivertliler bir yandan da yapacağı transferlere kilitlendi.
Sarı-Lacivertliler'in Valencia'nın yıldızı Maxi Gomez ile anlaştığı ileri sürülmüştü. Ancak İspanyol ve Uruguay basınının iddiasına göre yıldız oyuncu Süper Lig'e gelme konusunda halen tereddüt yaşıyor. Maddi anlamda ise Fenerbahçe ve Gomez arasında sorun gözükmüyor…
Fenerbahçe'nin golcü transferinde bu gelişmeler yaşanırken ortaya sürpriz bir isim geldi. Kanarya'nın Atalanta forması giyen Luis Muriel ile görüşmelere başladığı belirtildi. Maxi Gomez'in transferinde sürpriz yaşanması durumunda Kolombiyalı golcü için şartlar zorlanacak.