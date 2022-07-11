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Arda Güler çılgınlığı! Portekiz'i de salladı

Arda Güler spor gündemini salladı. Fenerbahçe'nin genç yıldızı, forma şansı bulduğu her an farkını ortaya koymaya başarıyor. Hull City'nin Fenerbahçe ile oynadığı maçta sonradan oyuna giren 17 yaşındaki Arda Güler attığı golle yine taraftarların sevgilisi olmayı başardı. Genç yıldızın attığı gol Portekiz'de de yankılandı.

Onur Koçhan
Özel haber
takvim.com.tr
11.07.2022 16:54 - Son Güncelleme: 11.07.2022 17:17
Arda Güler çılgınlığı! Portekiz’i de salladı

Arda Güler'in Hull City ağlarına attığı muhteşem gol Portekiz'de yankı buldu.

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Arda Güler çılgınlığı! Portekiz’i de salladı

Fenerbahçe'nin genç yıldızı, forma şansı bulduğu her an farkını ortaya koymaya başarıyor.

Hull City'nin Fenerbahçe ile oynadığı maçta sonradan oyuna giren 17 yaşındaki yıldız attığı golle yine taraftarların sevgilisi olmayı başardı.

Arda Güler çılgınlığı! Portekiz’i de salladı

Sarı-Lacivertliler'in genç yeteneği muhteşem bir gole imza atarak taraflı tarafsız herkesin büyük beğenesini kazandı.

Arda Güler çılgınlığı! Portekiz’i de salladı

Golsüz berabere devam eden maçta Fenerbahçeli Arda Güler, 87. dakikada sahneye çıktı. 17 yaşındaki futbolcu kullandığı frikikte topu kalecinin çaresiz bakışları altında filelere gönderdi.

Arda Güler çılgınlığı! Portekiz’i de salladı

Gol sonrası Sarı-lacivertliler büyük bir sevinç yaşarken, tribünde ekrana yansıyan Ali Koç ve Acun Ilıcalı'nın Arda Güler'in gol sevincini izlerken mutlu görüntüsü sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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