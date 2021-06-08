Galatasaray Halil Akbunar'ın peşini bırakmıyor! Transfer teklifi ortaya çıktı
Galatasaray Göztepe forması giyen milli yıldız Halil Akbunar'ın peşini bırakmıyor. Yabancı sınırlamasının etkisiyle beraber yerli oyuncu pazarına yönelen sarı-kırmızılı ekip, yıldız ismi kadroya katmak için tüm şartları zorluyor. 27 yaşındaki kanat futbolcusu için yapılan teklif ortaya çıktı.
08.06.2021 16:16
- Son Güncelleme: 08.06.2021 16:16
Geçtiğimiz günlerde Göztepe 2. Başkanı Talat Papatya açıklamalarda bulunmuş ve "Galatasaray'ın bir ilgisi olduğu basından okuyoruz ama resmi bir teklif yok. Birçok kulübün Halil'le ilgilendiğini biliyorum. Halil için de Göztepe için de iyi olacak şartlar oluşursa değerlendirilebilir." ifadelerini kullanmıştı.