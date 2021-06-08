Galatasaray Halil Akbunar'ın peşini bırakmıyor! Transfer teklifi ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde Göztepe 2. Başkanı Talat Papatya açıklamalarda bulunmuş ve "Galatasaray'ın bir ilgisi olduğu basından okuyoruz ama resmi bir teklif yok. Birçok kulübün Halil'le ilgilendiğini biliyorum. Halil için de Göztepe için de iyi olacak şartlar oluşursa değerlendirilebilir." ifadelerini kullanmıştı.