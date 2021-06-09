Fenerbahçe'de stoper kararı! O isme veda ediliyor
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluktan uzak kalarak taraftarlarını mutlu edemeyen Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlaması sürüyor. Gelecek yıl kadroda ciddi bir revizyon planlayan sarı-lacivertli ekipte, sezon başında transfer edilen bir isimle ilgili karar verildi. İşte detaylar...
09.06.2021 09:46
- Son Güncelleme: 09.06.2021 09:46
Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, şampiyonluk hedefini bu yıl da tutturamayarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğratmıştı. Sarı-lacivertli takımda köklü bir revizyona gidiliyor.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarında gaza basan Fenerbahçe'de öncelikli hedef yeni teknik direktörün belirlenmesi.
Bir yandan da kadrodaki değişiklikleri planlayan yönetim, bazı isimlerle ilgili kararını da verdi.
Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen 28 yaşındaki defans oyuncusu Marcel Tisserand'a 3 talip birden çıktı. Alman kulüpleri Stuttgart, Union Berlin ve Frankfurt'un Kongolu futbolcuyu istediği bildirildi.
Fenerbahçe, Almanya'dan teklifler alan Tisserand'la ilgili kararını verdi. Sarı-lacivertli takım, yeni sezon planlamasında yer almayan tecrübeli stoperin kiralanmasında ya da satılmasında kolaylık sağlayacak.
Tisserand, Fenerbahçe'de çıktığı toplam 25 maçta 1 gol atarken 1 de asist yapmıştı.