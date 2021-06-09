Fenerbahçe'de stoper kararı! O isme veda ediliyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluktan uzak kalarak taraftarlarını mutlu edemeyen Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlaması sürüyor. Gelecek yıl kadroda ciddi bir revizyon planlayan sarı-lacivertli ekipte, sezon başında transfer edilen bir isimle ilgili karar verildi. İşte detaylar...

09.06.2021 09:46 - Son Güncelleme: 09.06.2021 09:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





