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Fenerbahçe'de stoper kararı! O isme veda ediliyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluktan uzak kalarak taraftarlarını mutlu edemeyen Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlaması sürüyor. Gelecek yıl kadroda ciddi bir revizyon planlayan sarı-lacivertli ekipte, sezon başında transfer edilen bir isimle ilgili karar verildi. İşte detaylar...

09.06.2021 09:46 - Son Güncelleme: 09.06.2021 09:46
Fenerbahçe'de stoper kararı! O isme veda ediliyor

Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, şampiyonluk hedefini bu yıl da tutturamayarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğratmıştı. Sarı-lacivertli takımda köklü bir revizyona gidiliyor.

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Fenerbahçe'de stoper kararı! O isme veda ediliyor

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarında gaza basan Fenerbahçe'de öncelikli hedef yeni teknik direktörün belirlenmesi.

Fenerbahçe'de stoper kararı! O isme veda ediliyor

Bir yandan da kadrodaki değişiklikleri planlayan yönetim, bazı isimlerle ilgili kararını da verdi.

Fenerbahçe'de stoper kararı! O isme veda ediliyor

Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen 28 yaşındaki defans oyuncusu Marcel Tisserand'a 3 talip birden çıktı. Alman kulüpleri Stuttgart, Union Berlin ve Frankfurt'un Kongolu futbolcuyu istediği bildirildi.

Fenerbahçe'de stoper kararı! O isme veda ediliyor

Fenerbahçe, Almanya'dan teklifler alan Tisserand'la ilgili kararını verdi. Sarı-lacivertli takım, yeni sezon planlamasında yer almayan tecrübeli stoperin kiralanmasında ya da satılmasında kolaylık sağlayacak.

Fenerbahçe'de stoper kararı! O isme veda ediliyor

Tisserand, Fenerbahçe'de çıktığı toplam 25 maçta 1 gol atarken 1 de asist yapmıştı.