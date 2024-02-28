GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi'den olay Fenerbahçe göndermesi! İşte o paylaşım...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 3-0 mağlup oldu ve kupaya veda etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi'nin paylaşımı dikkat çekti.

Arjantinli golcü sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye göndermede bulundu. Icardi zorlu mücadelenin sona ermesiyle birlikte yaptığı paylaşımda gülen bir aslan fotoğrafı paylaştı.

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Icardi geçtiğimiz günlerde de Fenerbahçe'ye göndermede bulunmuştu. Tecrübeli golcü yaptığı paylaşımda, "Şampiyonluk için 10 yıldır bekliyorsunuz. İşte şampiyonluk fotoğrafı." ifadelerini kullandı ve son şampiyonluğun görselini paylaşmıştı.