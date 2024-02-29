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Cristiano Ronaldo'nun cezası belli oldu! Yaptığı hareket Suudi Arabistan'ı karıştırmıştı

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun taraftarlara yaptığı hareket ortalığı karıştırmıştı. Rakip takım taraftarına dönerek şok bir hareket yapan Cristiano Ronaldo'nun cezası belli oldu.

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Giriş Tarihi 29 Şubat 2024, 12:46 Güncelleme 29 Şubat 2024, 13:23
Cristiano Ronaldo’nun cezası belli oldu! Yaptığı hareket Suudi Arabistan’ı karıştırmıştı 1

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun cezası belli oldu.

Cristiano Ronaldo’nun cezası belli oldu! Yaptığı hareket Suudi Arabistan’ı karıştırmıştı 2

CRİSTİANO RONALDO'YA 1 MAÇ MEN

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Disiplin ve Etik Kurulunun açıklamasında, Al Nassr'ın deplasmanda Al Shabab'ı 3-2 yendiği mücadelenin ardından taraftarlara yaptığı hareket sebebiyle Ronaldo'ya bir maç men cezası verildiği belirtildi.

Cristiano Ronaldo’nun cezası belli oldu! Yaptığı hareket Suudi Arabistan’ı karıştırmıştı 3

Ayrıca Ronaldo'nun, federasyona 10 bin Suudi Arabistan riyali (yaklaşık 83 bin lira), Al Shabab Kulübüne ise 20 bin Suudi Arabistan riyali (yaklaşık 166 bin lira) para cezası ödemesine karar verildiği bildirildi.

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