SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Galerileri

Fenerbahçe S.O.S veriyor! İsmail Kartal'a sert sözler

Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Fenerbahçe, bu sezon kupaya çeyrek finalde MKE Ankaragücü'ne 3-0 yenilerek havlu attı. Fenerbahçeli futbolcuların isteksizliği ve İsmail Kartal'ın tercihleri tartışmaları da beraberinde getirdi. Maçı yorumlayan usta yazarlar Fenerbahçe'nin Süper Lig için S.O.S verdiğine dikkat çekerek İsmail Kartal'a yüklendi. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Şubat 2024, 10:50 Güncelleme 28 Şubat 2024, 11:17
Fenerbahçe S.O.S veriyor! İsmail Kartal’a sert sözler 1

Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Fenerbahçe, bu sezon kupaya çeyrek finalde MKE Ankaragücü'ne 3-0 yenilerek elendi. Maçın ardından İsmail Kartal eleştiri yağmuruna tutuldu.

Fenerbahçe S.O.S veriyor! İsmail Kartal’a sert sözler 2

Eryaman Stadı'nda oynanan ve atv'den naklen yayınlanan karşılaşmada MKE Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri ilk yarıda Olimpiu Morutan ile Anastasios Chatzigovanis, ikinci yarıda ise Garry Rodrigues kaydetti.

MAÇ SONUCU: MKE Ankaragücü 3 - 0 Fenerbahçe | GENİŞ MAÇ ÖZETİ İZLE

Fenerbahçe S.O.S veriyor! İsmail Kartal’a sert sözler 3

Fenerbahçe'ye kupaya çeyrek finalde veda ederken, MKE Ankaragücü yarı finale yükseldi.

MKE Ankaragücü, yarı finalde Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor maçının galibiyle karşılaşacak.

SON DAKİKA