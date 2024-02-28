Fenerbahçe S.O.S veriyor! İsmail Kartal'a sert sözler

Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Fenerbahçe , bu sezon kupaya çeyrek finalde MKE Ankaragücü'ne 3-0 yenilerek elendi. Maçın ardından İsmail Kartal eleştiri yağmuruna tutuldu.

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Eryaman Stadı'nda oynanan ve atv'den naklen yayınlanan karşılaşmada MKE Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri ilk yarıda Olimpiu Morutan ile Anastasios Chatzigovanis, ikinci yarıda ise Garry Rodrigues kaydetti.