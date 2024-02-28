Fenerbahçe S.O.S veriyor! İsmail Kartal'a sert sözler

Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Fenerbahçe, bu sezon kupaya çeyrek finalde MKE Ankaragücü'ne 3-0 yenilerek elendi. Maçın ardından İsmail Kartal eleştiri yağmuruna tutuldu.
Eryaman Stadı'nda oynanan ve atv'den naklen yayınlanan karşılaşmada MKE Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri ilk yarıda Olimpiu Morutan ile Anastasios Chatzigovanis, ikinci yarıda ise Garry Rodrigues kaydetti.
Fenerbahçe'ye kupaya çeyrek finalde veda ederken, MKE Ankaragücü yarı finale yükseldi.
MKE Ankaragücü, yarı finalde Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor maçının galibiyle karşılaşacak.