Galatasaray’a Kerem Aktürkoğlu piyangosu! Bonservisi belli oldu

HEPSİNDE OYNADI

Kerem Aktürkoğlu bu sezon Galatasaray'da 17 maçta görev yaptı. Takımının tüm karşılaşmalarında boy gösteren Kerem, 3 kez fileleri sarsarken 3 de gol pası verdi. 22 yaşındaki futbolcu, milli takım formasını da eylül ayında ilk kez resmi olarak terletti. Fotomaç'ın haberine göre Kerem, ay-yıldızlı formayla 6 müsabakaya çıkarken 1-1 sona eren Norveç maçında ilk golünü kaydetti.