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Haberler Spor Galatasaray'a Kerem Aktürkoğlu piyangosu! Bonservisi belli oldu

Galatasaray'a Kerem Aktürkoğlu piyangosu! Bonservisi belli oldu

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Süper Lig'de 9 haftada 17 puan toplayarak zirve yarışını sürdüren Galatasaray'da gözler devre arası transfer dönemine çevrildi. Kadroya katacağı isimler kadar yolların ayrılacağı isimler de merak konusu olurken, Kerem Aktürkoğlu ile ilgili sıcak gelişmeler yaşandığı öğrenildi. Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz yıl bedelsiz olarak kadroya kattığı genç yıldız için 10 milyon euro bonservis bedeli belirlerken; ocak ayında transferin gerçekleşebileceği belirtildi.

20.10.2021 09:40 - Son Güncelleme: 20.10.2021 09:40
Galatasaray’a Kerem Aktürkoğlu piyangosu! Bonservisi belli oldu

Galatasaray yönetimi, yıllık 900 bin TL maaş ile takımın en az kazanan ismi olan 22 yaşındaki futbolcuya yeni sözleşme önermişti. Ancak milli oyuncunun Alman ve Fransız ekiplerinin yakın takibinde olması nedeniyle anlaşmaya varılamadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray’a Kerem Aktürkoğlu piyangosu! Bonservisi belli oldu

Fransa'dan özellikle Nantes ve Lyon'un Kerem'i istediği ve kısa sürede resmen girişimlere başlamasının beklendiği öğrenildi. Sarı-kırmızılıların, performansıyla milli takıma kadar yükselen Kerem için 10 milyon euro bonservis bedeli belirlediği kaydedildi.

Galatasaray’a Kerem Aktürkoğlu piyangosu! Bonservisi belli oldu

EL SIKIŞILAMADI
Bu sezon takımın en çok forma giyen ismi olmayı başaran Kerem'in sözleşmesine "20 milyon euro'ya serbest kalır" maddesinin eklenmek istediği belirtildi. Ancak genç futbolcunun bu maddeden çekindiği ifade edildi.

Galatasaray’a Kerem Aktürkoğlu piyangosu! Bonservisi belli oldu

Sarı-kırmızılıların 900 bin TL ücreti 7 milyon TL civarına yükseltmeyi teklif ettiği zaten biliniyordu. Fakat serbest kalma maddesi yüzünden resmi imzaların atılamadığı bildirildi. Almanya'da Stuttgart, Hoffenheim ve Wolfsburg'un da izlediği Kerem'in ocak ayında takımdan ayrılmaya yakın olduğu öğrenildi.

Galatasaray’a Kerem Aktürkoğlu piyangosu! Bonservisi belli oldu

CANLI İZLENECEK
Kerem Aktürkoğlu'nu, Fransız kulüpleri Lyon ve Nantes'ın yetkilileri Moskova'da canlı izleyecek. Kerem dışında Galatasaray'ın yıldı oyuncuları Marcao, Mostafa Mohamed ve Berkan Kutlu'yu da yakın takibe alan Avrupa kulüpleri scout ekipleri tribünde yer alacak.

Galatasaray’a Kerem Aktürkoğlu piyangosu! Bonservisi belli oldu

HEPSİNDE OYNADI
Kerem Aktürkoğlu bu sezon Galatasaray'da 17 maçta görev yaptı. Takımının tüm karşılaşmalarında boy gösteren Kerem, 3 kez fileleri sarsarken 3 de gol pası verdi. 22 yaşındaki futbolcu, milli takım formasını da eylül ayında ilk kez resmi olarak terletti. Fotomaç'ın haberine göre Kerem, ay-yıldızlı formayla 6 müsabakaya çıkarken 1-1 sona eren Norveç maçında ilk golünü kaydetti.

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