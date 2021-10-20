Galatasaray'a Kerem Aktürkoğlu piyangosu! Bonservisi belli oldu
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Süper Lig'de 9 haftada 17 puan toplayarak zirve yarışını sürdüren Galatasaray'da gözler devre arası transfer dönemine çevrildi. Kadroya katacağı isimler kadar yolların ayrılacağı isimler de merak konusu olurken, Kerem Aktürkoğlu ile ilgili sıcak gelişmeler yaşandığı öğrenildi. Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz yıl bedelsiz olarak kadroya kattığı genç yıldız için 10 milyon euro bonservis bedeli belirlerken; ocak ayında transferin gerçekleşebileceği belirtildi.
Galatasaray yönetimi, yıllık 900 bin TL maaş ile takımın en az kazanan ismi olan 22 yaşındaki futbolcuya yeni sözleşme önermişti. Ancak milli oyuncunun Alman ve Fransız ekiplerinin yakın takibinde olması nedeniyle anlaşmaya varılamadı.
Sarı-kırmızılıların 900 bin TL ücreti 7 milyon TL civarına yükseltmeyi teklif ettiği zaten biliniyordu. Fakat serbest kalma maddesi yüzünden resmi imzaların atılamadığı bildirildi. Almanya'da Stuttgart, Hoffenheim ve Wolfsburg'un da izlediği Kerem'in ocak ayında takımdan ayrılmaya yakın olduğu öğrenildi.
CANLI İZLENECEK
Kerem Aktürkoğlu'nu, Fransız kulüpleri Lyon ve Nantes'ın yetkilileri Moskova'da canlı izleyecek. Kerem dışında Galatasaray'ın yıldı oyuncuları Marcao, Mostafa Mohamed ve Berkan Kutlu'yu da yakın takibe alan Avrupa kulüpleri scout ekipleri tribünde yer alacak.
HEPSİNDE OYNADI
Kerem Aktürkoğlu bu sezon Galatasaray'da 17 maçta görev yaptı. Takımının tüm karşılaşmalarında boy gösteren Kerem, 3 kez fileleri sarsarken 3 de gol pası verdi. 22 yaşındaki futbolcu, milli takım formasını da eylül ayında ilk kez resmi olarak terletti. Fotomaç'ın haberine göre Kerem, ay-yıldızlı formayla 6 müsabakaya çıkarken 1-1 sona eren Norveç maçında ilk golünü kaydetti.