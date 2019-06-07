Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Ben Arfa İstanbul'a geliyor!
Fenerbahçe transferde yılın bombasını patlattı. Sarı lacivertliler, uzun süredir transfer etmek istediği dünyaca ünlü yıldız futbolcu Hatem Ben Arfa'da mutlu sona ulaştı. Bonservisi elinde olan 32 yaşındaki oyuncu imza için Türkiye'ye geliyor. İşte transfer ve sözleşme detayları...
07.06.2019 20:17
- Son Güncelleme: 07.06.2019 21:00
Fenerbahçe'nin transfer listesinde en tepede yer alan Fransız yıldız Hatem Ben Arfa transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe taraftarı günlerdir Ben Arfa'nın transfer haberini merak ediyor ve araştırıyordu.
Transferde beklenen haber geldi ve sarı-lacivertliler, Hatem Ben Arfa transferinde mutlu sona ulaştı.
Sarı-lacivertliler önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına devam ederken takımı hücumda ayağa kaldıracak bir ismi kadrosuna katmak istiyordu.
Fransız sportif direktör, Hatem Ben Arfa için 14 yaşından beri tanıyorum ve çok beğendiğim bir oyuncu açıklamasını yapmıştı.
Damien Comolli, Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler ile ilgili önemli açıklamalar yapmıştı.