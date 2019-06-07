GaleriSpor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Ben Arfa İstanbul'a geliyor!

Fenerbahçe transferde yılın bombasını patlattı. Sarı lacivertliler, uzun süredir transfer etmek istediği dünyaca ünlü yıldız futbolcu Hatem Ben Arfa'da mutlu sona ulaştı. Bonservisi elinde olan 32 yaşındaki oyuncu imza için Türkiye'ye geliyor. İşte transfer ve sözleşme detayları...

07.06.2019 20:17 - Son Güncelleme: 07.06.2019 21:00
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Ben Arfa İstanbul'a geliyor!

Fenerbahçe'nin transfer listesinde en tepede yer alan Fransız yıldız Hatem Ben Arfa transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe taraftarı günlerdir Ben Arfa'nın transfer haberini merak ediyor ve araştırıyordu.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Ben Arfa İstanbul'a geliyor!

Transferde beklenen haber geldi ve sarı-lacivertliler, Hatem Ben Arfa transferinde mutlu sona ulaştı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Ben Arfa İstanbul'a geliyor!

Sarı-lacivertliler önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına devam ederken takımı hücumda ayağa kaldıracak bir ismi kadrosuna katmak istiyordu.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Ben Arfa İstanbul'a geliyor!

Fransız sportif direktör, Hatem Ben Arfa için 14 yaşından beri tanıyorum ve çok beğendiğim bir oyuncu açıklamasını yapmıştı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Ben Arfa İstanbul'a geliyor!

Damien Comolli, Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler ile ilgili önemli açıklamalar yapmıştı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Galatasaray gözünü 'Şampiyon'a dikti! Liverpool'un yıldızı Sturridge... | Son dakika transfer haberleri
Galatasaray gözünü 'Şampiyon'a dikti! Liverpool'un yıldızı Sturridge... | Son dakika transfer haberleri