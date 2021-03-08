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Galatasaray geri dönemiyor: İlk golü yediği 7 maçta da puan kaybetti! Sorumlusu Fatih Terim mi?

Sahasında Sivasspor önünde 2 puan bırakarak şampiyonluk yolunda çok ağır yara alan Galatasaray'da moraller bozuk. Bu sezon ilk golü yediği 7 maçta da puan kaybeden Sarı-Kırmızılılar'ın 'geri dönememe' hastalığı canları sıkıyor. Aslında Galatasaray'ın bu sorunu yeni değil. Bazı kesimler, bu tablonun sorumlusunun teknik direktör Fatih Terim olduğunu, yaptığı hamlelerin olumsuz sonuç verdiğini belirtiyor. Bazı kesimler ise Galatasaray'ın yedek kulübesinin zengin olmadığı için ikinci yarılarda skorları çeviremediğini ifade ediyor.

takvim.com.tr
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08.03.2021 12:53 - Son Güncelleme: 08.03.2021 13:07
Galatasaray geri dönemiyor: İlk golü yediği 7 maçta da puan kaybetti! Sorumlusu Fatih Terim mi?

Sahasında Sivasspor önünde 2 puan bırakarak şampiyonluk yolunda çok ağır yara alan Galatasaray'da moraller bozuk.

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Galatasaray geri dönemiyor: İlk golü yediği 7 maçta da puan kaybetti! Sorumlusu Fatih Terim mi?

Bu sezon ilk golü yediği 7 maçta da puan kaybeden Sarı-Kırmızılılar'ın 'geri dönememe' hastalığı aslında canları sıkıyor. Aslında Galatasaray'ın bu sorunu yeni değil.

Galatasaray geri dönemiyor: İlk golü yediği 7 maçta da puan kaybetti! Sorumlusu Fatih Terim mi?

Cimbom geçen sezon da geriye düştüğü 14 maçın 2'sini çevirebildi. Sarı-Kırmızılılar bu karşılaşmalarda 6 yenilgi alırken, 6 kez de 1 puana razı oldu.

Galatasaray geri dönemiyor: İlk golü yediği 7 maçta da puan kaybetti! Sorumlusu Fatih Terim mi?

Sadece Kayserispor ve Fenerbahçe deplasmanlarında geri dönmeyi başarabilen Galatasaray böylece son iki sezonda yenik duruma düştüğü 21 maçın 2'sinde galibiyete ulaşabilmiş oldu.

Galatasaray geri dönemiyor: İlk golü yediği 7 maçta da puan kaybetti! Sorumlusu Fatih Terim mi?

Cimbom bu sezon Kasımpaşa, Alanyaspor, Karagümrük, Konyaspor, Beşiktaş ve Ankaragücü maçlarında ilk golü yedikten sonra sahadan yenilgiyle ayrıldı. Dün ise Sivasspor önünde 1 puanla yetindi.

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