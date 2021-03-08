Galatasaray geri dönemiyor: İlk golü yediği 7 maçta da puan kaybetti! Sorumlusu Fatih Terim mi?
Sahasında Sivasspor önünde 2 puan bırakarak şampiyonluk yolunda çok ağır yara alan Galatasaray'da moraller bozuk. Bu sezon ilk golü yediği 7 maçta da puan kaybeden Sarı-Kırmızılılar'ın 'geri dönememe' hastalığı canları sıkıyor. Aslında Galatasaray'ın bu sorunu yeni değil. Bazı kesimler, bu tablonun sorumlusunun teknik direktör Fatih Terim olduğunu, yaptığı hamlelerin olumsuz sonuç verdiğini belirtiyor. Bazı kesimler ise Galatasaray'ın yedek kulübesinin zengin olmadığı için ikinci yarılarda skorları çeviremediğini ifade ediyor.
08.03.2021 12:53
- Son Güncelleme: 08.03.2021 13:07