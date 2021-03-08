Fatih Terim'in gözdesi elden kaçıyor! Süper Lig'de büyük takas
Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü ve Sivasspor maçlarında kaybettiği 5 puanla zirve yarışında büyük yara alan Galatasaray'da gözler önümüzdeki sezonun kadro planlamasına çevrildi. Fatih Terim'in devre arası transfer döneminde isim vererek Galatasaray kadrosunda görmek istediğini açıkladığı yıldız bir ismin Trabzonspor'la sıcak temasta olduğu ve transferde flaş gelişmeler yaşandığı iddia edildi. İşte detaylar...
08.03.2021 14:57
- Son Güncelleme: 08.03.2021 15:00
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen Trabzonspor, 3 isimle kadrosunu güçlendirdi.
Abdullah Avcı ile iyi bir çıkış yakalayan bordo mavililer, son olarak Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-1 mağlup etmeti başardı.
Ligde iyi bir performans sergileyen ancak Fenerbahçe'ye de sahasında 1-0 yenilen Fırtına'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...
Ara transfer döneminde Berat Özdemir, Yunus Mallı ve Bakasetas'ı kadrosuna katan bordo mavililer, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için şimdiden çalışmalara başladı.
Büyük bir çalışma içerisine giren Trabzonspor için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.