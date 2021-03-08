Fatih Terim'in gözdesi elden kaçıyor! Süper Lig'de büyük takas

Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü ve Sivasspor maçlarında kaybettiği 5 puanla zirve yarışında büyük yara alan Galatasaray'da gözler önümüzdeki sezonun kadro planlamasına çevrildi. Fatih Terim'in devre arası transfer döneminde isim vererek Galatasaray kadrosunda görmek istediğini açıkladığı yıldız bir ismin Trabzonspor'la sıcak temasta olduğu ve transferde flaş gelişmeler yaşandığı iddia edildi. İşte detaylar...

08.03.2021 14:57 - Son Güncelleme: 08.03.2021 15:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





