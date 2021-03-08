Erol Bulut için son şans! İşte Konyaspor - Fenerbahçe maçının 11'leri...
Spor Toto Süper Lig'de evinde Antalyaspor ile berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe, bugün Konyaspor'un konuğu oluyor. Galatasaray'ın puan kaybı ve Beşiktaş'ın maç fazlasıyla liderliğe oturmasının ardından puan kaybına tahammülü kalmayan sarı-lacivertli ekipte Konyaspor karşılaşması Erol Bulut'un son şansı olarak görülüyor. Mesut Özil'in sakatlığında formasyon değişikliğine gitmesi beklenen teknik direktörün kafasındaki 11 netleşti. İşte Konyaspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...
Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında bugün deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek. Geçen haftada sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile berabere kalarak şampiyonluk yarışında çok önemli 2 puan kaybeden sarı-lacivertliler, kazanarak zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor.
MESUT ÖZİL SAKAT, CANER KADRO DIŞI
Antalyaspor maçında ayak bileği bağlarında yırtık oluşan Mesut Özil, disiplinsiz davranışları sebebiyle kadro dışı bırakılan Caner Erkin ve sakatlıkları bulunan Perotti, Sinan Gümüş ile Sadık Çiftpınar bu akşam forma giyemeyecek. Caner ile ilgili son karar, Konyaspor maçından sonra başkan Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu ve teknik direktör Erol Bulut arasında yapılacak toplantıda netlik kazanacak.
YÖNETMEN PELKAS
Takımın hücumda lideri bugün Dimitris Pelkas olacak. Yunan yıldız, Mesut'un yokluğunda 10 numara pozisyonunda serbest adam olarak forma giyecek. Buluştuğu topları gol ve asiste çevirmeye çalışacak. İrfan Can Kahveci ve Enner Valencia da kanatlarda Pelkas'a eşlik edecek. Forvette ise yeniden Mame Thiam yer alacak. Samatta kulübeye dönecek.
YENİDEN SERDAR AZİZ
Erol Bulut'un savunmada Marcel Tisserand ile Serdar Aziz arasında tercihini Serdar'dan yana yapması bekleniyor. Sarı kart cezası biten tecrübeli oyuncu, Attila Szalai'ye eşlik edecek. İkili uyumu ile dikkat çekiyor. Antalyaspor maçında yenilen golde hata yapan Tisserand ise yedek soyunacak. Serdar Aziz hafta boyunca idmanlarda çok istekliydi.