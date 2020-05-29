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Playstation oynarken baş parmağını sakatladı! Futbol dünyasının duyduğu en ilginç sakatlıklar

Yeşil sahaların yıldızları, bazen akıllara zarar işlere imza atabiliyorlar... En ufak sakatlıkları bile günlerce konuşulan futbolcuların öyle sakatlık hikayeleri var ki, inanması hayli güç. Kimisi gözünü çıkarmaya çalıştı, kimisi cinsel ilişki sırasında sakatlandı, kimisi ise sadece konsol oyunu oynuyordu ki kendini sakat buldu. İşte futbolcuların birbirinden ilginç sakatlık hikayeleri...

29.05.2020 17:00 - Son Güncelleme: 29.05.2020 17:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





