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Playstation oynarken baş parmağını sakatladı! Futbol dünyasının duyduğu en ilginç sakatlıklar

Yeşil sahaların yıldızları, bazen akıllara zarar işlere imza atabiliyorlar... En ufak sakatlıkları bile günlerce konuşulan futbolcuların öyle sakatlık hikayeleri var ki, inanması hayli güç. Kimisi gözünü çıkarmaya çalıştı, kimisi cinsel ilişki sırasında sakatlandı, kimisi ise sadece konsol oyunu oynuyordu ki kendini sakat buldu. İşte futbolcuların birbirinden ilginç sakatlık hikayeleri...

29.05.2020 17:00 - Son Güncelleme: 29.05.2020 17:01
Playstation oynarken baş parmağını sakatladı! Futbol dünyasının duyduğu en ilginç sakatlıkları

SABRİ SARIOĞLU
Eskişehirspor'u konuk eden Galatasaray, Burak Yılmaz'ın attığı golle 1-0 öne geçmiş takım oyuncuları golün sevincini yaşarken Sneijder, Telles'in üstüne çıkmıştı. Telles'in çenesi Sabri'nin kafasına çarpınca kafasına aldığı darbe ile sakatlanan Sabri'nin kafası file ile sarılmıştı.

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Playstation oynarken baş parmağını sakatladı! Futbol dünyasının duyduğu en ilginç sakatlıkları

Javier Hernández

Chicharito evindeki merdivenlerden yuvarlanmış ve elini fotoğrafta görüldüğü gibi perişan ederek sahalardan uzak kalmıştı.

Playstation oynarken baş parmağını sakatladı! Futbol dünyasının duyduğu en ilginç sakatlıkları

Darius Vassell

Ülkemize de yolu düşen Darius Vassell tırnağındaki enfeksiyonu matkapla paylatmaya çalışken hastanelik olmuş ve ciddi sağlık problemleri ile karşılaşmıştı.

Playstation oynarken baş parmağını sakatladı! Futbol dünyasının duyduğu en ilginç sakatlıkları

LEONARD KWEUKE

Süper Lig'in 18. haftasında Gençlerbirliği'nin ağlarını sarsan çaykur Rizesporlu Kweuke, gol sevinci sırasında sakatlanmıştı.

Playstation oynarken baş parmağını sakatladı! Futbol dünyasının duyduğu en ilginç sakatlıkları

LEONARD KWEUKE

Kamerunlu futbolcunun en az 3 hafta daha futbol oynayamayacağı açıklandı. Kweuke'nin bu garip sakatlığı akıllara geçmişte oyuncuların başına gelen büyük talihsizlikleri getirdi. İşte tarihe geçen garip sakatlıklar:

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