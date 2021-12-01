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Haberler Spor Fenerbahçe'den TFF'ye İrfan Can Kahveci tepkisi: Skandal

Fenerbahçe'den TFF'ye İrfan Can Kahveci tepkisi: Skandal

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ | Süper Lig'de deplasmanda Göztepe ile berabere kalan Fenerbahçe, maç sonrası açıklanan PFDK sevkleriyle sarsıldı. Son haftaların formda yıldızı İrfan Can Kahveci'nin "saldırı" maddesinden PFDK'ya sevk edilmesine tepki gösterek sarı-lacivertli yönetim, kararı "skandal" olarak değerlendirdi. İşte detaylar...

01.12.2021 15:49 - Son Güncelleme: 01.12.2021 15:49
Fenerbahçe’den TFF’ye İrfan Can Kahveci tepkisi: Skandal

İrfan Can Kahveci'nin PFDK'ya sevkinin ardından Fenerbahçe'den tepki geldi. Sarı-lacivertlilerin genel sekreteri Burak Kızılhan, 'saldırı' gerekçesiyle yapılan sevke büyük tepki gösterdi ve 'skandal bir karar' olarak değerlendirdi.

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Fenerbahçe’den TFF’ye İrfan Can Kahveci tepkisi: Skandal

İşte Burak Kızılhan'ın açıklamaları:
"30 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşen PFDK sevkleri, bizim açımızdan ciddi anlamda şaşkınlık yaratacak boyuttadır. Sistemin ve sisteme çöreklenmiş kişilerin değişimi isteğinin ne kadar haklı olduğu ortadadır.

Fenerbahçe’den TFF’ye İrfan Can Kahveci tepkisi: Skandal

İrfan Can, 'Saldırı' adı altında çarpıtmayla itham altında kalkıştır. İtişmenin saldırı olarak geçmesi ve sevk edilmesi kötü niyettir, iş bilmememezliktir.

Fenerbahçe’den TFF’ye İrfan Can Kahveci tepkisi: Skandal

Hem Türkiye'de hem yurt dışında sık sık görülen itiş kakışa saldırı denirse her hafta birçok oyuncu ceza alır. Sahada da benzeri görülen bir olay.

Fenerbahçe’den TFF’ye İrfan Can Kahveci tepkisi: Skandal

Skandal bir kararla PFDK'ya sevk edilmiştir. Söz konusu temsilcinin yaptığı sevk ile 2 sezon önce Vedat Muriqi niyet okumayla PFDK'ya sevk edilmesi arasında skandallık arasında fark yoktur. Bu konu bizim açımızdan çok nettir.

Fenerbahçe’den TFF’ye İrfan Can Kahveci tepkisi: Skandal

Örneği olmayan sevklerin Fenerbahçe üzerinden gerçekleşmesi camiamızı kızdırmaktadır. Fenerbahçe işgüzarların deneme tahtası değildir. Vedat Muriqi ceza almamıştı. İrfan Can'ın da ceza almayacağını düşünüyoruz.

Fenerbahçe’den TFF’ye İrfan Can Kahveci tepkisi: Skandal

TFF, bu tür ehliyet sahibi olmayan gözlemcilerle ilgilenmelidir. Aksi takdirde TFF, futbola zarar verecektir."

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