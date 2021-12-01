Fenerbahçe'den TFF'ye İrfan Can Kahveci tepkisi: Skandal
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ | Süper Lig'de deplasmanda Göztepe ile berabere kalan Fenerbahçe, maç sonrası açıklanan PFDK sevkleriyle sarsıldı. Son haftaların formda yıldızı İrfan Can Kahveci'nin "saldırı" maddesinden PFDK'ya sevk edilmesine tepki gösterek sarı-lacivertli yönetim, kararı "skandal" olarak değerlendirdi. İşte detaylar...
01.12.2021 15:49
- Son Güncelleme: 01.12.2021 15:49
İrfan Can Kahveci'nin PFDK'ya sevkinin ardından Fenerbahçe'den tepki geldi. Sarı-lacivertlilerin genel sekreteri Burak Kızılhan, 'saldırı' gerekçesiyle yapılan sevke büyük tepki gösterdi ve 'skandal bir karar' olarak değerlendirdi.
Örneği olmayan sevklerin Fenerbahçe üzerinden gerçekleşmesi camiamızı kızdırmaktadır. Fenerbahçe işgüzarların deneme tahtası değildir. Vedat Muriqi ceza almamıştı. İrfan Can'ın da ceza almayacağını düşünüyoruz.