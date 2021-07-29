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PSV maçı sonrası Galatasaray'dan transfer bombası! İngilizler duyurdu

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda karşılaştığı PSV'ye iki maçta da mağlup olan Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. İki maçta toplam 7 gol yiyen ve defansta açıklar veren sarı-kırmızılı ekip için İngiliz basını sürpriz bir iddia ortaya attı. İngilizler Galatasaray'ın Tottenham'da oynayan Japhet Tanganga için teklif yaptığını iddia etti.

29.07.2021 09:50 - Son Güncelleme: 29.07.2021 09:50
PSV maçı sonrası Galatasaray'dan transfer bombası! İngilizler duyurdu

Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

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PSV maçı sonrası Galatasaray'dan transfer bombası! İngilizler duyurdu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Hollanda temsilcisi PSV'ye elenenen sarı kırmızılılar ile ilgili maç sonrası bomba bir iddia ortaya atıldı.

PSV maçı sonrası Galatasaray'dan transfer bombası! İngilizler duyurdu

Telegraph'tan Mike McGrath'ın verdiği bilgiye göre; Galatasaray'ın Tottenham'ın 22 yaşındaki defans oyuncularından Japhet Tanganga'ya teklif yaptığı belirtildi.

PSV maçı sonrası Galatasaray'dan transfer bombası! İngilizler duyurdu

Galatasaray'ın Tanganga için 1 yıllık kiralama teklifi yaptığı ifade edilirken, İngiliz ekibinin kadrosunda düzenli oynatamadığı ve gelecek vaad eden oyuncusunu sarı kırmızılı takıma kiralama konusunda istekli olduğu vurgulandı.

PSV maçı sonrası Galatasaray'dan transfer bombası! İngilizler duyurdu

Savunmanın ortasında ve sağ bekte oynayabilen Japhet Tanganga, Tottenham formasıyla tüm kulvarlarda 13 maça çıktı. Gol ve asist katkısı veremeyen İngiliz oyuncu ayrıca ülkesinin U21 Milli takımında da yer alıyor. Tottenham altyapısından yetişen genç oyuncu 2019-2020 sezonunda A Takım'a yükselmişti.