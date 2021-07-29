PSV maçı sonrası Galatasaray'dan transfer bombası! İngilizler duyurdu
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda karşılaştığı PSV'ye iki maçta da mağlup olan Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. İki maçta toplam 7 gol yiyen ve defansta açıklar veren sarı-kırmızılı ekip için İngiliz basını sürpriz bir iddia ortaya attı. İngilizler Galatasaray'ın Tottenham'da oynayan Japhet Tanganga için teklif yaptığını iddia etti.
Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...
Telegraph'tan Mike McGrath'ın verdiği bilgiye göre; Galatasaray'ın Tottenham'ın 22 yaşındaki defans oyuncularından Japhet Tanganga'ya teklif yaptığı belirtildi.
Galatasaray'ın Tanganga için 1 yıllık kiralama teklifi yaptığı ifade edilirken, İngiliz ekibinin kadrosunda düzenli oynatamadığı ve gelecek vaad eden oyuncusunu sarı kırmızılı takıma kiralama konusunda istekli olduğu vurgulandı.
Savunmanın ortasında ve sağ bekte oynayabilen Japhet Tanganga, Tottenham formasıyla tüm kulvarlarda 13 maça çıktı. Gol ve asist katkısı veremeyen İngiliz oyuncu ayrıca ülkesinin U21 Milli takımında da yer alıyor. Tottenham altyapısından yetişen genç oyuncu 2019-2020 sezonunda A Takım'a yükselmişti.