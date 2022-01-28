Galatasaray Gedson Fernandes için acele etmiyor! Her şey Ryan Babel'e bağlı...
Galatasaray transfer haberleri... Gedson Fernandes'in kaderi Ryan Babel'e bağlı... Süper Lig'de kötü gidişatı süren Galatasaray gözünü Gedson Fernandes'e dikti. Yıldız oyuncu için 1.5 yıllık kiralama konusunda oyuncu ve kulübü ile prensip anlaşmasına rağmen transferi resmiyete dökmeyen Galatasaray'da Ryan Babel'in takımdaki geleceği Portekizli yıldızın kaderini de yakından ilgilendiriyor. İşte kritik transfer gelişmesinin detayları...
Süper Lig'de kötü gidişatı süren Galatasaray'ın transfer hedefindeli Gedson Fernandes'in kaderi Ryan Babel'e bağlı.
Uzun süredir peşinde olduğu Gedson Fernandes için 1.5 yıllık kiralama konusunda oyuncu ve kulübü ile prensip anlaşmasına rağmen transferi resmiyete dökmeyen Galatasaray'da Ryan Babel'in takımdaki geleceği Portekizli yıldızın kaderini yakından ilgilendiriyor.
Geçen sezonun ikinci yarısında Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve performansıyla iz bırakan Gedson Fernandes için bir süredir temaslarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar, oyuncunun kiralık transferi için kulübü Benfica ile anlaşma sağlasa da Portekizli oyuncu için adımlarını ağır atıyor.
Galatasaray'ın Gedson konusunda aceleci olmamasının sebebinin ise takımın yeni teknik direktörü Domenec Torrent'in öncelikli olarak kaleci ve 6 numara transferi istemesinden kaynaklandığı ve yönetimin bu iki bölge için temaslarına hız vermesi olduğu belirtiliyor.
Omar'ın takıma dönmesiyle 13 yabancı oyuncusu bulunan Galatasaray'da Luyindama ile kısa süre içinde yolların ayrılması ve yabancı sayısının 12'ye inmesi bekleniyor.