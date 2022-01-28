Galatasaray Gedson Fernandes için acele etmiyor! Her şey Ryan Babel’e bağlı...

Geçen sezonun ikinci yarısında Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve performansıyla iz bırakan Gedson Fernandes için bir süredir temaslarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar, oyuncunun kiralık transferi için kulübü Benfica ile anlaşma sağlasa da Portekizli oyuncu için adımlarını ağır atıyor.